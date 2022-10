Ondanks offensief blijft Amsterdam nog wel even met slecht geïsoleerde huizen zitten

"Ik had ook liever dat we het gisteren al geregeld hadden", zegt wethouder Zita Pels die gisteren haar isolatieoffensief presenteerde om wat te doen aan de nog 100.000 slecht geisoleerde woningen in de stad. "Dit is heel moeilijk en complex, maar we moeten het wel doen."

In de Gentiaanbuurt heeft Ymere nu 220 woningen ondersteboven gekeerd om van energielabel F of G een flinke sprong voorwaarts te maken. Kosten per woning: 2 ton. Voeg daarbij het tekort aan vakmensen en de grondstoffencrisis, en het wordt nog een hele toer voor de woningbouwverenigingen om in 2028 hun belofte na te komen om alle nu nog 30.000 tochtige corporatiewoningen in de stad te hebben aangepakt.

Maar de energiekosten rijzen nu de pan uit, en dus wil duurzaamheidswethouder Pels (GroenLinks) dat de woningbouwverenigingen "versnellen". Een van de maatregelen, waarbij ook de corporaties gaan helpen, is de inzet van energiecoaches die deze winter 24.000 Amsterdamse huishoudens een bezoek moeten gaan brengen met besparingstips die het verbruik nu al met twintig procent naar beneden moeten brengen.

70.000 particuliere woningen

Daarnaast zijn er nog zo'n 70.000 woningen met tochtkieren en enkel glas in particuliere handen. De gemeente wil hen met advies en aantrekkelijke leningen verleiden om ook zo snel mogelijk te gaan verduurzamen, maar de vraag rijst of het college hier niet achter de feiten aanloopt.

"Als het aan mij had gelegen was de rijksoverheid hier al twintig jaar geleden mee gestart", verdedigt Pels zich, "en hadden we nooit die verhuurdersheffing gehad. Ik ben hier ook niet aan begonnen met het idee: dit wordt heel makkelijk, we gaan alleen maar feestvieren. Dit is juist heel moeilijk en complex, maar we moeten het wel doen."