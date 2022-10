Hannah Goslar, beste vriendin van Anne Frank, overleden

De joodse Goslar werd in 1929 geboren in Duitsland, maar verhuisde toen Adolf Hitler aan de macht kwam met het gezin naar Londen en later naar Amsterdam. In de stad kwam de familie Goslar op het Merwedeplein in de Rivierenbuurt te wonen, naast de familie Frank. De meisjes zaten samen op de kleuterschool en gingen later ook samen naar de basisschool en de middelbare.

De twee waren dikke vriendinnen en Anne schreef in haar dagboek op 14 juni 1942 over haar. "Hanneli (zoals Anne haar in haar dagboek noemde, red.) en Sanne waren vroeger mijn twee beste vriendinnen, en wie ons bij elkaar zag zei altijd daar lopen Anne, Hanne en Sanne."

Kamp Bergen-Belsen

Goslar werd in juni 1943 samen met haar vader, grootouders en jongere zus gedeporteerd naar Kamp Westerbork en vandaar in 1944 richting concentratiekamp Bergen-Belsen. In februari 1945 ontmoette de twee hartsvriendinnen elkaar nog in het kamp, vlak voordat Anne overleed. Uiteindelijk overleefden Goslar en haar zusje als enige van het gezin de concentratiekampen.

Goslar vertrok na de oorlog richting het toenmalige Palestina. Daar trouwde ze en kreeg ze uiteindelijk drie kinderen, elf kleinkinderen en 31 achterkleinkinderen. "Dit is mijn antwoord op Hitler", verklaarde Goslar daarover.

Mijn beste vriendin Anne Frank

Over het leven van Goslar en de vriendschap tussen haar en Anne tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het boek Mijn beste vriendin Anne Frank geschreven. In 2021 werd het boek verfilmd en die film won de Gouden Film Award op het Nederlands Film Festival.

"Hannah Pick-Goslar heeft veel betekend voor de Anne Frank Stichting, we konden altijd een beroep op haar doen", schrijft de stichting. "De laatste keer dat Hannah in het Anne Frank Huis was, was in oktober 2012, tijdens de opening van een tijdelijke tentoonstelling."

Goslar wordt in Jeruzalem, de stad waar ze woonde, begraven.