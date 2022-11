Ajaxfans ondanks uitschakeling massaal mee naar Glasgow: "Zij zijn nóg slechter"

Het Champions League-seizoen van Ajax eindigt vanavond in Glasgow, wat de uitslag ook wordt. Maar dat houdt Ajaxfans niet tegen om naar Schotland af te reizen. "Ook in mindere tijden moet je je clubje supporten, toch?"

"Liverpool was ik ook bij, maar Napoli niet, dat was me te grimmig", zegt een man die in de rij staat om z'n gekochte ticket op te halen. "Leuk man, die uitpotjes, dat is het mooiste wat er is. Als we vanavond afgedroogd worden hebben we nog steeds een leuk uittripje gehad. Of ik dat verwacht? Nee, dat Glasgow is echt nog slechter dan wij zijn."

Sfeeractie

Alfred Schreuder zei maandag dat Brian Brobbey nog een twijfelgeval was voor het duel. Vandaag moet blijken of de spits fit genoeg is. Mocht Brobbey vanavond spelen dan voorspellen meerdere fans dat hij de grote man gaat worden. "Hattrickje Brobbey", zegt een van hen. Ook een ander heeft vertrouwen in de Amsterdammer: "Ik hoop dat Brobbey meedoet. En dan hoop ik dat hij het kan doen voor Ajax."

De Ajaxfans zullen vandaag niet alleen in het stadion van zich laten horen. Voorafgaand aan het duel is een corteo aangekondigd, een sfeeractie waarbij fans in een grote colonne naar het stadion lopen. De wedstrijd begint vanavond om 21.00 uur.