Ajax sluit Champions League-campagne af met overwinning op Rangers

Ajax heeft het Champions League-seizoen afgesloten met een 1-3 overwinning in Schotland. Zonder al te groots te spelen werden de Rangers net als in Amsterdam aan de kant gezet. Ajax mag het daardoor na de winter gaan proberen in de Europa League.

Lang voor de aftrap was al voor iedereen in Glasgow duidelijk dat Ajax in de stad was. In een grote colonne liepen de fans al zingend naar het stadion. En ook in het stadion lieten ze zich zien en horen.

Vroege voorsprong Toen de rook was opgetrokken zagen ze een elftal starten zonder Daley Blind, die voor het eerst dit seizoen werd gepasseerd. Owen Wijndal nam zijn plek in, Jorge Sánchez startte op de andere backpositie. Ook geen Brian Brobbey in de basis, Alfred Schreuder gaf maandag al aan dat de spits een twijfelgeval was. Mohammed Kudus begon in plaats van Brobbey. Vier minuten na de aftrap was het al raak. Na een mooie aanval maakte Steven Berghuis na afleggen van Mohammed Kudus de 0-1. Hij zette de Schotse doelman op het verkeerde been en tikte vervolgens binnen. Tien minuten later zorgde uitgerekend Calvin Bassey ervoor dat Rangers niet op gelijke hoogte kwam. Remko Pasveer was al gezien bij een kopbal op goal, maar met het hoofd wist de deze zomer van Rangers overgekomen Bassey de bal nog van de lijn te halen.

Blessure Wijndal Na een klein half uur was het aan de andere kant wel raak. Kudus maakte zijn vierde Champions League-goal van het seizoen op aangeven van Wijndal. Het was een van de laatste wapenfeiten van de linksback. Met een op het oog zware blessure moest hij het veld uit. Niet Blind, maar Devyne Rensch kwam voor hem in de plaats. Omdat een zwak Rangers een ook niet bijzonder Ajax vervolgens geen pijn kon doen, bleef het voor rust bij 0-2. Tien minuten na de pauze leek Kudus zijn tweede van de avond te maken, maar de goal werd afgekeurd wegens buitenspel. Aan het eind van een tweede helft waarin vervolgens bijzonder weinig gebeurde leek het zowaar nog even spannend te worden. Eerste goal Conceição Vijf minuten voor tijd kreeg de thuisploeg namelijk een penalty na een overtreding van Edson Álvarez. De strafschop werd benut en dus geloofden de Schotten er weer in. Maar dat duurde niet lang. Een paar minuten na zijn invalbeurt bepaalde Chico Conceição met zijn eerste goal in Ajax 1 de eindstand op 1-3. Door de overwinning in Glasgow eindigt Ajax dit Champions League-seizoen met zes punten op de derde plek in poule A. Napoli en Liverpool bleken twee keer een maatje te groot, maar door de twee overwinningen op Rangers is het Europees gezien nog niet klaar voor Ajax en wacht de Europa League.