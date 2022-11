Ajax-fans opgelucht: "Je hebt ook gewoon weken dat je bijna zit te huilen in kroegen"

Het Champions League-seizoen is voor Ajax ten einde gekomen. Maar met de 1-3 winst tegen Rangers FC werd er wel een plek in de Europa League verzilverd. Trouwe fans verzamelden zich gisteravond in café De Oude Schaeper in West.

De sfeer zat er goed in, en er was vooraf vertrouwen in een goede afloop. "Winnen, dat is gewoon de mentaliteit waar we voor gaan", aldus een fan. Er was ook een Schotse fan aanwezig, die oud-Rangersspeler en huidig Ajacied Bassey nog elke dag mist: "Calvin Bassey is van ons, hij was onze beste speler het afgelopen jaar", aldus de Rangers-fan.

Met de 1-3 winst op zak kunnen de Ajax-fans weer eens lachen na een Champions League-wedstrijd: "Je hebt ook gewoon weken dat je bijna zit te huilen in kroegen en dan gaat het nu wel een keer goed, dat is wel fijn!"

Tussenronde

Na een turbulent Champions League-seizoen richt Ajax na de winter dus op de Europa League. Clubs die derde worden in de groepsfase van de Champions League, komen nu in een tussenronde terecht tegen een ploeg die tweede is geworden in de groepsfase van de Europa League.