Werkzaamheden Weteringschans gaan nieuwe fase in: ''We proberen werkzaamheden altijd gefaseerd uit te voeren voor bereikbaarheid''

De werkzaamheden aan de Weteringschans zijn nog altijd in volle gang. Het eerste deel, de fietsstraat tussen het Weteringcircuit en de Spiegelgracht, is nu klaar. In Het Verkeer zie je hoe Amsterdammers deze nieuwe fietsstraat ervaren en legt omgevingsmanager Wendy Schipper uit wat er nog staat te gebeuren.

''Het gaat hartstikke goed, we hebben het eerste deel van het werk opgeleverd'', vertelt omgevingsmanager Wendy Schipper. En dat betekent dat er een fietsstraat ligt tussen het Weteringcircuit en de Spiegelgracht. Automobilisten zijn hier nu te gast met een maximale snelheid van 30 km/u. Voor tramreizigers is er een nieuwe halte aangelegd die voor iedereen toegankelijk moet zijn.



De werkzaamheden aan de Weteringschans maken deel uit van het project Binnenring. De Binnenring is een belangrijke verbindingsroute voor fietsers en het openbaar vervoer en loopt via de Marnixstraat, Weteringschans en de Sarphatistraat naar de Czaar Peterstraat. Dit gehele traject wordt opnieuw ingericht om het toenemende fiets- en OV-verkeer in de toekomst aan te kunnen.

Quote ''Het was hier altijd zo druk op het fietspad en nu kan je met z'n vieren naast elkaar fietsen'' voorbijganger op de fiets

De nieuwe fietsstraat op de Weteringschans wordt goed gewaardeerd blijkt als we fietsers vragen te stoppen. ''Ik vind het prettig, want normaal was het hier zo druk op het fietspad. En nu kun je met z'n vieren naast elkaar fietsen'', vertelt een student op weg naar huis. Het woord veiligheid horen we ook veel. ''Het is breder geworden en veiliger'', aldus een dame die hier dagelijks fietst. Maar er zijn ook kritische geluiden. Zo vertelt een man in de auto dat hij het een probleem vindt dat het steeds moeilijker parkeren wordt in de stad. ''We zitten natuurlijk met een probleem in Amsterdam, het verkeer. Dat moet op een of andere manier opgelost worden. Maar we moeten natuurlijk ook nog wat parkeerplaatsen houden voor de gewone werkende Amsterdammers die in de stad moeten werken.''

Quote ''We zijn nu gestart tussen het Kleine-Gartmanplantsoen en de Museumbrug en daar gaan we hetzelfde doen'' wendy schipper, omgevingsmanager

Nieuwe fase Nu het eerste deel van de werkzaamheden erop zit is het tijd voor de volgende fase. En dat betekent dat er gewerkt wordt tussen het Kleine-Gartmanplantsoen en de Museumbrug. ''Hier gaan we hetzelfde doen, dus ook een fietsstraat aanleggen en een nieuwe toegankelijke tramhalte'', legt Schipper uit. De Museumbrug zelf maakt ook onderdeel uit van de nieuwe fase. In het voorjaar starten de werkzaamheden om de brug opnieuw in te richten. ''Er komt veel meer ruimte voor fietsers en voetgangers'', aldus Schipper. ''Nu zijn er nog twee autorijbanen op de brug maar dat wordt er straks maar één, richting Stadhouderskade.''

Museumbrug eind negentiende eeuw Beeldbank Stadsarchief

Museumbrug

Artist Impression Museumbrug Volgende

Omleidingen De komende maanden hebben automobilsiten en fietsers te maken met de volgende omledingen:

Auto's gaan vanaf de Zieseniskade via Lijnbaansgracht richting Spiegelgracht-Vijzelgracht of naar de Museumbrug en Stadhouderskade.

Fietsers vanaf Leidseplein worden omgeleid over de Zieseniskade.

De fietsroute via Max Euweplein is in beide richtingen afgesloten. Fietsers vanuit het Vondelpark en omgeving rijden via Leidseplein of Museumbrug.

Voetgangers lopen via het voetpad aan de oneven zijde.

Woningen en bedrijven blijven toegankelijk voor voetgangers via loopplanken langs de gevel

De trams blijven rijden.

Quote ''Veel mensen zeggen het duurt lang. Dat komt omdat we werkzaamheden altijd gefaseerd proberen uit te voeren om de bereikbaarheid zo goed mogelijk te houden'' wendy schipper, omgevingsmanger

Einde van de werkzaamheden Veel voorbijgangers die we spreken vertellen dat ze last hebben van de werkzaamheden en het vooral lang vinden duren. ''Als het zo snel mogelijk klaar is zou dat wel fijn zijn, maar meestal heb ik het gevoel dat dit heel lang duurt'', vertelt één van hen. ''Veel mensen zeggen inderdaad, het duurt lang'', vertelt Schipper, die dagelijks met bewoners en ondernemers contact heeft over de werkzaamheden. ''Maar dat het lang duurt komt omdat we werkzaamheden altijd gefaseerd proberen uit te voeren om de bereikbaarheid zo goed mogelijk te houden.'' En dat is niet de enige reden. ''Als we een straat opnieuw inrichten moeten we ook altijd ondergronds de kabels en leidingen vernieuwen. Dus vandaar dat het lang kan duren.'' Maar er komt toch echt een einde aan de werkzaamheden op de Weteringschans. Het deel tussen het Kleine-Gartmanplantsoen en de Museumbrug is in het voorjaar van 2023 klaar. En het gehele project Weteringschans in de zomer van volgend jaar.