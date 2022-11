'Ajax heeft een uitnodiging voor de Super League gekregen'

Ajax heeft een uitnodiging gehad voor de mogelijke nieuwe tegenhanger van de Champions League: de Super League. Althans, dat zei sportmarketeer Chris Woerts gisteravond bij Vandaag Inside . De competitie, die in eerste instantie door de Uefa de grond in werd geboord, zou in 2023 een nieuwe doorstart willen maken.

Over de Super League wordt al langer gesproken. De competitie was bedoeld voor de top van de voetballerij als nieuw toernooi, waar (nog) meer geld te winnen viel dan in het miljardenbal wat de Champions League heet.

De Uefa zag het plan niet zitten en dreigde met straffen tegen de clubs die zouden meespelen, daarmee nam het aantal geïnteresseerde clubs ook af. Alleen Juventus, Real Madrid en FC Barcelona waren nog voorstanders van de besloten competitie. De Super League leek van de baan, maar de nieuwe CEO van de competitie, de Duitser Bernd Reichart, wil nieuw leven blazen in het plan.

Procedure bij het Europese Hof

"Er loopt nu een procedure bij het Europese Hof", vertelt Woerts bij het programma. "Er wordt gevraagd of de UEFA niet meer het exclusieve recht mag hebben om competities te organiseren." Die uitspraak wordt volgens Woerts in februari of maart verwacht. De sportmarketeer denkt dat de besloten competitie gelijk gaat krijgen. "Dan gaat de Super League tot wasdom komen."

Eén van de namen die mee moet gaan doen aan de nieuwe opzet van de Super League is volgens Woerts Ajax, die tevens voor het eerste plan niet wat uitgenodigd. "Ajax heeft inmiddels een uitnodiging gekregen en is een van de clubs die op een lijst staat."

Ajax zelf werd om een reactie gevraagd over de uitspraken van Woerts, maar de club gaf geen antwoord op het verzoek.