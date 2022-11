Excuses en geld van kabinet voor slavernijverleden: "Goed, maar het kan hier niet bij blijven"

"Het is een heel goed teken dat excuses worden aangeboden" begint Nooitmeer. Ze is voorzitter van NiNsee, het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en Erfenis. "Ik denk dat we de stilte voorbij zijn, het is voor iedereen duidelijk dat er een slavernijverleden is van zeker vierhonderd jaar." Het belangrijkste, vertelt ze, is dat er aandacht wordt besteed aan hoe er is omgegaan met onze voorouders.

Ook Leeuwin, hij was donderdag met een flinke delegatie aanwezig in Den Haag toen het besluit werd gemaakt, is blij dat dit er eindelijk is. "Het maakt duidelijk dat er aandacht is voor de wrede dingen die er met onze voorouders zijn gedaan."