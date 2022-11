Ov in de stad krijgt krappe voldoende, wel prijzig en erg druk

Een 6,5. Leden van het AT5-panel geven een krappe voldoende aan het openbaar vervoer in de stad. De bussen, trams en metro's worden over het algemeen als comfortabel ervaren, toch is er ook kritiek. Zo geeft 2 op de 3 panelleden aan geen begrip te hebben voor de aankomende prijsstijgingen en de prijzen nu al te hoog te vinden: "Het ov in Amsterdam is duur; gezien de vele vertragingen en verstoringen is de prijs-kwaliteit verhouding niet in orde."

Ruim 1700 Amsterdammers deden mee aan de enquête. Van die Amsterdammers geeft zo'n 7 op de 10 aan het Amsterdamse ov schoon te vinden, en ongeveer een even groot deel vindt het over het algemeen ook comfortabel. Goed openbaar wordt zeer belangrijk gevonden, een overgrote meerderheid zou dan ook willen dat de gemeente en de vervoerregio meer investeren om het ov op peil te houden.

Ondanks de redelijk positieve waarderingscijfers vinden veel panelleden het ov in de stad erg prijzig. Twee derde vindt de kosten te hoog, zeker voor losse kaartjes. "Een ritje Centraal heen en weer kost meer dan 5 euro vanaf Nieuw Sloten, ik vind dat duur", aldus een panellid. "Als je het openbaar vervoer wil promoten en je wil dat mensen de auto laten staan, moet je het openbaar vervoer goedkoper maken", is een veel gehoorde mening. Vaak wordt er verwezen naar Duitsland waar momenteel openbaarvervoerkaartjes voor regioverkeer met flinke korting worden aangeboden.

Het afgelopen jaar had vooral het metroverkeer in de stad veel te maken met vertragingen, rituitval of zelfs storingen waarbij urenlang geen metro's reden . Toch geeft 60% aan dat de dienstregeling redelijk naar behoren wordt uitgevoerd. Wel is er kritiek op de manier waarop het GVB over verstoringen communiceert.

"We moeten mensen uit de auto krijgen, goedkoop en betrouwbaar ov is daarvoor noodzakelijk"

Veiligheid

We vroegen de AT5-panelleden ook naar de veiligheid in het openbaar vervoer. Bijna 30% zegt zich soms onveilig te voelen, bijna 4% zelfs vaak. Dat is dan voornamelijk 's avonds of 's nachts, en dan met name in de metro of bij een metrohalte.

Twee derde van de ondervraagden vindt dat er te weinig GVB-personeel of handhavers aanwezig zijn in het ov. "Ik kijk wel meer om me heen", zegt een reiziger tegen ons op metrostation Lelylaan die zich niet altijd veilig voelt. "Ik draag nu ook petjes omdat ik het idee heb dat ik dan minder opval." Ook zij zou meer GVB-medewerkers willen zien: "Misschien wat meer bewaking op stations en dat iemand van het GVB wat meer door de metro loopt en op stations zelf controleert, want dat zie ik eigenlijk nooit gebeuren."

Drukte op de pont

We vroegen ook specifiek naar de ervaringen met de veerponten vanwege de discussie over de verbindingen over het IJ. De gebruikers van de pont geven het gemiddeld een 7. Van hen vindt ruim een derde het veel te druk op de pont, ruim 40% vindt het druk maar nog wel te doen.