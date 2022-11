Glennis Grace krijgt 200 uur taakstraf voor mishandelingszaak in Jumbo

Zangeres Glennis Grace krijgt 200 uur taakstraf voor de mishandeling in een supermarkt van de Jumbo in de Westerstraat in de Jordaan. Het OM had ook 200 uur taakstraf en daarnaast een maand voorwaardelijke celstraf geëist. Volgens de rechtbank is Grace verantwoordelijk voor de geweldsexplosie.

De zangeres werd in februari aangehouden nadat ze diezelfde dag met een groep bekenden geweld pleegde in een supermarkt. Daarbij was ook de toen 15-jarige zoon van Grace betrokken. Bij de confrontatie werden meerdere medewerkers geschopt en geslagen.

De zangeres was naar eigen zeggen verhaal gaan halen nadat haar zoon met een bebloed gezicht thuis was gekomen. Later bleek de zoon uit de supermarkt gezet te zijn, omdat hij binnen een e-sigaret zou hebben gerookt. Het supermarktpersoneel sprak hem daarop aan, waarna hij de winkel werd uitgezet. Tijdens de zitting van 26 oktober concludeerde Grace al dat het verhaal van haar zoon "wel iets anders was dan wat hij vertelde."

Kinderrechter

De uitspraak tegen de zoon, die inmiddels 16 is, en een 15-jarige vriend volgt morgen. Omdat beide jongens voor de kinderrechter in aanmerking komen, worden ze tijdens een andere zitting berecht.

Tegen de zoon van Grace eiste justitie eerder een taakstraf van 120 uur, waarvan 40 uur voorwaardelijk. Zijn vriend kreeg een eis van 50 uur taakstraf te horen.