Werkzaamheden aan de Hobbemakade: "Waarom is het eigenlijk afgesloten?"

Een deel van de Hobbemakade in Zuid, tussen de Ruysdaelstraat en de Brandweerbrug, is afgesloten. Hier vindt grootschalig onderhoud plaats. Eerst wordt een stuk gasleiding vervangen op de kade en daarna zijn er rioleringswerkzaamheden. In Het Verkeer vertelt projectleider WaterNet Erik de Vries, hoe ze te werk gaan.

Na het vervangen van de gasleiding worden de rioleringswerkzaamheden gestart. "WaterNet gaat in de rijweg een extra put plaatsen en deze verbinden met de overstortput die eerder is geplaatst", vertelt De Vries. Ook wordt een stuk regenwaterriool aangelegd richting de Nicolaas Maesstraat. Zo kan straks het regenwater beter wegstromen.

Ter hoogte van de Nicolaas Maesstraat op de Hobbemakade ligt een deel van de stoep open voor onderhoud aan gasleidingen. "Een aantal jaar geleden tijdens de bouw van de Albert Cuypgarage heeft WaterNet in de Boerenwetering een hele grote overstortput geplaatst", vertelt Erik de Vries, projectleider WaterNet. Destijds werd gewerkt op de Ruysdaelkade waardoor de Hobbemakade niet afgesloten kon worden legt hij uit. "Daarom gaan we dit nu alsnog doen."

De kade wordt nog met enige regelmaat gebruikt door scooteraars en fietsers, die zich niks lijken aan te trekken van de afzetting. "Er is niemand aan het werk nu", zegt een voorbijganger. "Dus dan denk je: ik kan er gewoon door."

"Waarom is het eigenlijk afgesloten?" vraagt een vrouw. Zij is niet de enige met deze vraag, ook andere voorbijgangers vragen zich af waarom de hele kade is afgesloten. Er wordt namelijk maar op een klein deel gewerkt. Toch heeft dit een goede reden volgens De Vries. Veel materiaal wordt af- en aangevoerd voor de gaswerkzaamheden. "Voor de veiligheid van zowel de omstanders en de werknemers hebben wij ervoor gekozen om de afzetting alvast zo te plaatsen."

Omleiding

Het autoverkeer wordt omgeleid via de Stadhouderskade, Amsteldijk en Ceintuurbaan of via de Overtoom, Van Baerlestraat. Fietsers kunnen via de Ruysdaelkade om het werk. Voetgangers kunnen wel langs de werkzaamheden lopen.

De werkzaamheden zijn naar verwachting 16 december 2022 klaar.