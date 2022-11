Bijna 30 spelers die bij Ajax spelen of gespeeld hebben op WK in Qatar

Het WK in Qatar krijgt een flink Ajax-tintje. Naast het ruime aantal Ajacieden in Oranje, gaan er nog meer spelers van de club mee met hun land naar het eindtoernooi. In totaal zijn het er elf en je kan er een prima opstelling van maken. En als je alle ex-Ajacieden meetelt kun je een wedstrijd tegen elkaar spelen met ook nog eens genoeg wisselspelers. Er zijn in totaal 29 spelers actief op het WK die in het roodwit spelen of gespeeld hebben.