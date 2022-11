Kijken naar koppen: Senegal verliest van Oranje, "maar toch zijn we trots"

Nederland trapte maandag het WK af met een groepswedstrijd tegen Senegal, maar in Amsterdam juicht natuurlijk lang niet iedereen (alleen) voor Oranje. In Zuidoost kwam Moussa Ndiaye met zijn vrienden en familie bij elkaar om hun thuisland Senegal aan te moedigen. En als huidig kampioen van Afrika was het optimisme dan ook groot: "Senegal gaat ervoor, wij zijn de Leeuwen!"

Vlak voor het begin van de wedstrijd druppelen familie en vrienden het huis van Ndiaye binnen. Het optimisme is groot, want als kampioen van Afrika mag Senegal terecht bestempelt worden als geduchte tegenstander. Hoewel het gemis van de geblesseerde sterspeler Sadio Mané zwaar valt, hebben ''De Leeuwen van Senegal" genoeg andere spelers van kwaliteit om er een mooie wedstrijd van te maken. Met het bord op schoot zitten ze er klaar voor.

Hoop

Wanneer het na 45 minuten voetballen nog steeds 0-0 is, groeit in huize Ndiaye het geloof dat er meer te behalen valt. Senegal laat bij vlagen prima spel zien en weet Nederland van scoren af te houden. Aan het begin van de tweede helft worden de trommels uit de schuur getoverd en wordt er in alle bombarie flink op losgeslagen. Alles om Senegal dat laatste zetje te geven richting een overwinning.

Helaas voor Senegal komt die overwinning er niet. Tegen het einde van de wedstrijd weet Nederland de 0-1 tegen de touwen te koppen. Even later valt ook de 0-2 binnen en is de wedstrijd definitief gespeeld. Senegal verliest, maar bij Moussa heerst er ook een gevoel van trots: "Het doet pijn, maar ik ben ook wel blij. Ze hebben hun best gedaan."