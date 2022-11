Alex kon maandenlang niet terecht bij verslavingskliniek: "Wachten op hulp die niet komt"

Jongeren die hulp nodig hebben, kunnen die vaak niet krijgen door lange wachtlijsten. Het overkwam ook Alex, die op haar zestiende verslaafd was en in een gesloten jeugdzorginstelling belandde. Daar moest ze anderhalf jaar wachten tot ze terecht kon bij een verslavingskliniek. De Jeugdbescherming Amsterdam legt vandaag uit protest het werk neer.

"Ik voelde me opgesloten. Als je uit je raam keek waren er hoge hekken met prikkeldraad. Dan zat je daar maar gewoon de hele dag te niksen, ik werd er heel boos van", vertelt de inmiddels 18-jarige Alex. Ze was 16 toen ze in een gesloten jeugdzorginstelling werd geplaatst door haar verslaving aan meerdere soorten drugs. Ze zou hier tot rust moeten komen tot ze de juiste hulp kon krijgen voor haar verslaving.

"De bedoeling was om er twee weken te zitten, maar dat werden toen zes weken, drie maanden. Eindstand is dat ik er anderhalf jaar heb gezeten", aldus Alex. Dat ze in de instelling in een groepje werd gezet met andere jongeren die verslaafd waren, zorgde ervoor dat er veel drugs werd gebruikt. "We gingen samen gebruiken in de wc's. Samen snuiven, blowen. Het was meer van: ik moet toch wachten, dus dan kan ik toch gewoon gebruiken."

Protest

Het is een bekend verhaal voor de Jeugdbescherming. Zij roepen al jaren om meer hulp van het Rijk om de wachtlijsten en personeelstekorten op te lossen. "Ik schaam mij diep", reageert bestuurder Claire Vlug van de Jeugdbescherming Amsterdam op het verhaal van Alex. "Dat wij als maatschappij zeggen tegen een gezin dat het niet goed gaat, maar dat we niet weten hoe we verder kunnen omdat er geen zorg beschikbaar is."

"Op een gegeven moment zoek je zelfs niet meer naar de juiste hulp, maar naar een vorm van hulp. Je kan niet meer leveren wat deze kinderen nodig hebben", zegt gezinsmanager Tobias. Bij de Jeugdbescherming in Amsterdam staan op dit moment 137 gezinnen op de wachtlijst die nog geen gezinsmanager hebben. Medewerkers die vertrekken kunnen ook niet snel vervangen worden.

De komende drie jaar maakt het kabinet veertig miljoen euro vrij om deze problemen op te lossen. "Maar met alleen geld lossen we dit niet op. Als we heel veel geld hebben, heb ik morgen niet meer gezinsmanagers die ik in kan zetten", reageert Vlug. Moeten ze dan ook niet zelf actiever mensen aantrekken? "Jazeker. Maar we komen niet heel fraai in het nieuws de laatste tijd. Dat maakt de we extra ons best moeten doen om te laten zien dat dit betekenisvol werk is."

Fellere acties

Vandaag protesteren medewerkers van de Jeugdbescherming tussen 10 en 13 uur. Ze leggen al het werk in die tijd neer om een debat over Jeugdbescherming in de Tweede Kamer te kijken. Als ze alsnog niet de hulp op de korte termijn krijgen, overwegen ze fellere acties.

Alex, die sinds haar behandeling bij de verslavingskliniek weer clean is, heeft wel nog een tip voor hen. "Dat ze niet mensen moeten opsluiten zonder hulp te bieden. Therapie enzo. Niet alleen een poepgesprek dat niet helpt, maar echt intensieve hulp."