Reden van fouilleren in jongerencentrum blijft onduidelijk, wel nogmaals excuses

Het is nog altijd niet duidelijk waarom agenten in november bezoekers van een jongerencentrum in Nieuw-West hebben gefouilleerd. Burgemeester Halsema en hoofdcommissaris Frank Paauw zeiden vanmiddag in de Stopera dat de reden nog onderzocht wordt. Wel zeiden ze nogmaals de fout te betreuren. De proef met het preventief fouilleren is vanwege de fout gestopt .

Volgens Paauw was het 'bijzonder zuur en wrang' dat de fout heeft plaatsgevonden. Hij zei dat het onderzoek dat wordt uitgevoerd niet eenzijdig is en dat er ook met de jongeren zelf gesproken wordt. "We hebben zelf geen enkel belang om iets onder het kleed te willen schuiven, dat is korte termijn-denken." De hoofdcommissaris baalde dat het in een 'pechwijk' was gebeurd, waar jongeren wonen die hij wil motiveren om aan de slag te gaan bij de politie.

Hij vertelde dat er door de politie verschillende dingen onderzocht worden. "Wij hebben nu vijf veiligheidsrisicogebieden, terwijl er in het oorspronkelijke plan tien stonden." Ook vraagt hij zich af of de briefing goed is geweest. "Dat zou ook een verklaring kunnen zijn, en ik zeg dat heel voorzichtig, dat er niet geprotesteerd is. Want als de mensen dezelfde briefing krijgen met dezelfde instructies, men dacht dat men het juiste deed. Dat is iets anders dan kwade opzet."