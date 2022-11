Wifi-probleem met metro's wordt opgelost, maar 'storingen nooit volledig uit te sluiten'

Dat schrijft wethouder Melanie van der Horst (Vervoer) in antwoord op vragen van JA21-raadslid Kevin Kreuger. Het raadslid vond dat de storing op 24 oktober, die om 17.15 uur begon en een paar uur duurde, plaatsvond op een 'buitengewoon ongelukkig tijdstip'. "Wie gedacht had dat de Amsterdamse metro-storingen kinderziekten waren bij de inwerkingtreding van een nieuw systeem, komt nu bedrogen uit", schreef hij.

Van der Horst schrijft dat een reset van het systeem, wat bij eerdere storingen ervoor zorgde dat de metro's weer konden rijden, dit keer 'onvoldoende' bleek. Het ging op 24 oktober om een fout in de hardware van het wifi-netwerk . Het was eerst nog onduidelijk waarom het systeem niet overschakelde naar het tweede wifi-netwerk van het GVB, maar daar is inmiddels verandering in gekomen.

Dat nieuwe systeem is het veelbesproken beveiligingssysteem CBTC . Dat leidde er meer dan tien keer toe dat het metroverkeer, op de Noord/Zuidlijn na, stil kwam te staan. Vaak ging het om een periode van een uur. Op 24 januari is er, na gebruik in fases, definitief overgeschakeld op het systeem. Eind vorig jaar liet het stadsbestuur weten dat het metroverkeer bij nieuwe problemen naar verwachting binnen een halfuur opgestart kan worden, maar dat was op 24 oktober dus niet zo.

"Ondertussen is duidelijk geworden dat het backup wifi-netwerk goed gefunctioneerd heeft, maar dat metro’s er niet naartoe overschakelden omdat zij ‘dachten’ gewoon contact te hebben met het hoofd wifi-netwerk", schrijft de wethouder. "De reden hiervoor was dat het eerste apparaat in het wifi-netwerk waar metro’s mee communiceren (het ‘OutDoor Radio Access Point’ oftewel ‘ODRAP’) niet detecteerde dat er een apparaat verderop in de keten in storing was geraakt. Daardoor kwamen er geen berichten door van metro naar hoofdcomputer en vice versa, met als gevolg dat de metro’s voor de veiligheid door het systeem stilgezet werden."

'Buitengewoon vervelend'

Als het apparaat dat wel had gedaan, was de communicatie tussen metro's en hoofdcomputer blijven bestaan en hadden de metro's wel door kunnen rijden. Het ging om apparatuur van het GVB en niet om apparatuur van de Franse leverancier van het beveiligingssysteem. De aanpassing moet ervoor zorgen dat deze storing niet opnieuw voorkomt. Van der Horst noemt het stilstaan van de metro's voor de reizigers 'buitengewoon vervelend'.

De wethouder wijst er wel op dat het aantal storingen is afgenomen. "Storingen in technische systemen zijn echter nooit volledig uit te sluiten. (...) Helaas valt herhaling in de toekomst niet uit te sluiten "

Complexer

Het nieuwe systeem is complexer, waardoor er in de toekomst bijvoorbeeld eventueel zonder bestuurder gereden zou kunnen worden. Die mogelijkheden zorgen er wel voor dat de kans op technische problemen groter is. AT5 kreeg in de zomer van vorig jaar uitleg over het systeem, dat op dat moment nog niet op alle dagen in gebruik was en regelmatig last had van storingen: