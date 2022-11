Verdachte aansteken brand Riekerhaven blijft 90 dagen langer vastzitten

De brand, die twee weken geleden uitbrak, verwoestte een volledig woonblok van 75 appartementen. Daarnaast werd een ander woonblok van 60 woningen onbewoonbaar verklaard. Op het Riekerhaven-complex staan containerwoningen die worden bewoond door studenten en statushouders.

De man die nu vastzit, wordt ervan verdacht de brand in zijn woning gesticht te hebben. Verschillende bewoners hebben aan AT5 laten weten dat het gaat om een man 'die in de war is' en waar al langer problemen mee waren.

Gemengd wonen

De vraag of een gemengd-wonenproject als dat op de Riekerhaven wel een goed idee is, werd dit jaar meerdere keren opgeworpen. In juli maakte het college bekend dat het deze woonvorm opnieuw onder de loep zou nemen. Dat gebeurde nadat er in wooncomplex De Stek in Watergraafsmeer zorgen waren over veiligheid.

Vorige week maakten wethouders Rutger Groot Wassink (Opvang Vluchtelingen) en Zita Pels (Volkshuisvesting) bekend dat het college op zoek is naar een andere verhouding tussen studenten en statushouders. Nu is die verhouding 50/50.