Studenten in voormalig ACTA-gebouw woest na 160 euro huurverhoging: "Werk me in de schulden"

De studenten die wonen in het voormalige ACTA-gebouw aan de Louwesweg zijn deze week op de hoogte gebracht van een huurverhoging van 160 euro. Woest zijn ze op verhuurder Socius, die hen per 1 januari 2023 de huurverhoging zal doorberekenen.

In de mail die Socius naar de bewoners heeft gestuurd wordt er gesproken over aangepaste voorschotten van de servicekosten voor komend jaar. Hiervan zijn de belangrijkste verhogingen de 80 euro voor gas, van 40 euro naar 120 euro. Daarnaast gaan de elektriciteitskosten van 45 euro naar 116 euro. Een klap voor de studenten die hun huur soms met de helft zien toenemen. Niet betalen Momenteel gaat het nog om een voorschot, dus de uiteindelijke kosten kunnen lager uitvallen. Toch hebben de studenten er maandelijks wel 160 euro aan kosten bij en daarnaast vrezen zij dat het uiteindelijke overschot wat ze eventueel terugkrijgen tegen zal vallen. Daarom beraden ze zich nu al op actie. "We moeten nog overleggen hoe en wat, maar heel misschien gaan we in januari met een supergrote groep proberen niet te betalen", aldus studente Elenore Kuijper. "Eerst gaan we met iedereen praten en dan pas het grote geschut."

Geen energietoeslag Studentenvakbond ASVA krijgt berichten binnen van wanhopige studenten die geen mogelijkheden hebben om de huurverhoging op te vangen. Wanneer je in een studentenwoning woont is het niet toegestaan energietoeslag aan te vragen, maar de vakbond adviseert studenten dat wel te doen. Vervolgens ondersteunen zij in het juridisch aanvechten in de hoop dat studenten de toeslag wel toegekend krijgen. Momenteel bestaat er een oneerlijke situatie volgens ASVA, nu de energieprijzen stijgen. "In principe heeft heel Nederland er last van, maar krijgen de minima wel energietoeslag", aldus Bor van Zeeland, bestuurslid Huisvesting ASVA. "Als student krijg je die toeslag niet, terwijl studenten even hard worden geraakt dan andere groepen."

Quote Ik ga extra lenen en dat is gewoon heel zuur, want zo kan ik later dus nog minder snel een huis krijgen. Elenore Kuijper, studente

Hoe de studenten de verhoging kunnen opvangen is nu gebouwbreed het vraagstuk. "Ik ga extra lenen". zo luidt de oplossing van studente Elenore Kuijper. "En dat is gewoon heel zuur, want zo kan ik later dus nog minder snel een huis krijgen, want ik werk me in de schulden." Verhoging noodzakelijk Huisvester Socius laat weten dat ze het 'enorm vervelend vinden' dat ze de verhoging moeten doorvoeren. "Echter zijn wij als verhuurder genoodzaakt om de stijgende energiekosten door te berekenen aan onze huurders", aldus de woordvoerder. "Hierbij is het voor onze huurders dubbel pech, omdat er sprake is van een gemeenschappelijke elektriciteitsaansluiting en blokverwarming. Hiervoor zijn vanuit de overheid nog geen concrete regelingen getroffen." Gratis energiebesparende voorzieningen Tegelijkertijd laten verhuurders Socius en Tijdelijk Wonen Amsterdam weten te kijken naar mogelijkheden om de voorschotten weer te verlagen en om bewoners te ondersteunen om energie te besparen. "In opdracht van de Gemeente Amsterdam is de Energiebespaarservice van de grond gekomen om bewoners te helpen om het energieverbruik te verminderen door energiebesparende voorzieningen gratis te plaatsen bij de bewoners", geeft de woordvoerder aan. "TWA zal hierin ondersteunen."