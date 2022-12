Twee mannen (41 en 20) opgepakt na WK-rellen Mercatorplein

De mannen (20 en 41 jaar) worden verdacht van opruiing en openlijke geweldpleging. De recherche achterhaalde hun identiteit na het vaststellen van beelden. De politie benadrukt dat het onderzoek naar de rellen nog loopt en dat meer aanhoudingen niet uitgesloten worden.

De verdachten zijn meegenomen naar het politiebureau, waar ze verhoord worden over hun rol bij de onrust. Er zijn daarnaast meer mensen geïdentificeerd, maar met hen is alleen een waarschuwingsgesprek gevoerd, aldus een woordvoerder van de politie.

Volgens de woordvoerder de ordeverstoringen veroorzaakt door een kleine groep die het verpestte voor de anderen: "Het merendeel was er gewoon om feest te vieren."

Brand en vuurwerk

Het feest dat als gevolg van de winst van Marokko op het Mercatorplein uitbrak, liep zondagavond compleet uit de hand. Op het plein werd onder meer zwaar vuurwerk afgestoken en brand gesticht. Daarbij ging een deelauto in vlammen op. Er waren op dat moment straatcoaches, bondgenoten en politieagenten aanwezig. Voor hun eigen veiligheid werd besloten het plein niet meer te betreden, meldt de politie nu.

In plaats daarvan werd de Mobiele Eenheid ingeschakeld. Bij zowel buurtbewoners als enkele raadsleden is er inmiddels kritiek op dat optreden, omdat ze pas ingrepen toen de rellen al ruim twee uur bezig waren. Op dat moment hadden de meeste mensen het plein alweer verlaten. Eén persoon werd diezelfde avond aangehouden voor het afsteken van zwaar vuurwerk.

"Er was geen informatie van tevoren over risico's", zei burgemeester Halsema daar gisteren over. "Achteraf kan er natuurlijk makkelijk gezegd worden: dat voelde u toch aankomen, maar we werken informatiegestuurd. Dat heeft ook te maken met de manier van optreden van de Amsterdamse politie: de-escalerend."

Maatregelen

Vanmiddag om 16.00 uur speelt Marokko tegen Canada de laatste groepswedstrijd op het WK. De Leeuwen van de Atlas hebben aan een gelijkspel genoeg om door te stoten naar de achtste finales. Dat lukte één keer eerder: op het WK van 1986 in Mexico.

Rondom die wedstrijd zijn het Mercatorplein, Plein '40-'45 en de Burgemeester De Vlugtlaan aangewezen als veiligheidsrisicogebied, maakte de burgemeester gisteren bekend. Dat betekent dat de politie daar eerder kan optreden en fouilleren; de driehoek (burgemeester, politie, justitie) wil voorkomen dat er opnieuw zwaar vuurwerk wordt afgestoken.

"Dit is een risicowedstrijd op basis van de informatie van zondag", zei Halsema gisteren. "Feesten op straat mag. Het hoort bij een voetbaltoernooi als het WK. De grens ligt bij overlast en geweld."

Duitse waterwerpers

De politie geeft aan dat het bovenop de maatregelen meer agenten zal inzetten die zowel in uniform als in burger te werk zullen gaan. Daarbij worden ook eenheden uit Duitsland ingezet, die daarbij hun eigen waterwerpers meenemen naar Amsterdam.