Na Belgische 'sproeiwagen' zet politie nu Duitse 'WaWe' in

De 'WaWe', zoals de Duitse politie het waterkanon noemt, moet worden geleend door de Amsterdammers omdat de eigen waterwerpers aan vervanging toe zijn. Een woordvoerder van de politie laat weten dat het om maatwerk gaat en dat het daarom zo lang duurt. In oktober leende de politie voor het eerst een waterkanon van onze zuiderburen. Wanneer de Amsterdamse politie weer beschikt over een eigen werper is nog niet bekend.

Naast de Amsterdamse waterwerpers zijn ook de kanonnen van de andere politie korpsen van Nederland aan vervanging toe. Daardoor is het onmogelijk om een werper te lenen van bijvoorbeeld Rotterdam of Den Haag. Waarom de sproeiwagens niet worden geleend van de Belgen kan de woordvoerder niet vertellen. Een mogelijkheid kan zijn dat de Belgische politie zelf hun werpers nodig heeft, afgelopen zondag waren er ook in Brussel rellen na de overwinning van Marokko.

Polizei aanwezig

Met de WaWe neemt de Duitse politie ook hun eigen eenheden mee. De waterwerper wordt wel bestickerd met het logo van de Nederlandse politie. Het kanon van de WaWe 10.000 (het model werper) is sterker dan dat van de Nederlandse politie. Waar de waterwerper schiet met een kracht van 16 bar, doen de Wasserwerfers dat met 20 bar. In totaal kan het kanon 1.200 liter per minuut afvuren en kan het 10.000 liter water opslaan.