Politie zet Belgische 'sproeiwagens' in bij Ajax-Napoli omdat eigen waterkanonnen kapot zijn

Een aparte verschijning op de ring vanmiddag, twee waterkanonnen van de Belgische politie. De wagens zijn in de stad voor de wedstrijd tussen Ajax en Napoli van morgen. De politie heeft de waterwerpers in bruikleen omdat de eigen wagens 'technische mankementen' hebben.

Dat laat een woordvoerder van de politie weten aan AT5. "Morgen bij de Johan Cruijff Arena zijn alleen de twee waterwerpers van de Belgische collega's aanwezig." Na het duel van morgen gaan de geleende wagens weer terug naar België.

Verschil met de Nederlandse kanonnen

Het waterkanon van de Belgische politie is net wat anders dan die van de Nederlandse politie. Ten eerste noemen de Belgen het een 'sproeiwagen', waar de officiële Nederlandse benaming waterwerper is. Daarnaast is de wagen ook van een ander merk. In Nederland worden de wagens gemaakt door het Nederlandse vrachtautomerk Terberg, die van de Belgen is van de Duitse firma Ziegler.

De Nederlandse waterwerpers spuiten met een kracht van 16 bar maar liefst 1.100 liter water per minuut. De Belgische variant is net wat minder krachtig, 15 bar, en schiet dezelfde hoeveelheid water per minuut. Wel gaat er 1.000 liter meer aan water in de Belgische variant, in totaal 8.000 liter. "Als de waterwerpers ingezet moeten worden, worden ze gebruikt als Nederlandse waterwerpers", aldus de woordvoerder.