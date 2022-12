Kijken naar Koppen: Ghana vliegt eruit, maar juicht voor Zuid-Korea

Op de Anthony Fokkerweg in Nieuw-West is het tien minuten voordat de wedstrijd begint nog rustig. "Ghanezen komen altijd wat later", wordt gezegd. En jawel, om stipt 16.00 uur zit het vol bij Club Atelier. Veel fans zijn vanuit hun werk gekomen. Met vlaggen en shirtjes met de kleuren van Ghana zitten ze gespannen klaar.

Terug naar 2010

Bij het startsignaal is de sfeer nog rustig, maar wanneer Ghana in de achttiende minuut een strafschop mist, verandert dit. Op het puntje van hun stoel volgt het publiek de bal nauwkeurig. Helemaal wanneer Suárez aan de bal is. De Uruguayaanse speler is niet geliefd bij de Ghanezen. Dat merk je aan de handen die de lucht in gaan en de blikken die gaan richting het scherm.

In 2010 speelden de twee landen tegen elkaar op het WK in Zuid-Afrika. In de kwartfinales lijkt een Ghanese speler het winnende doelpunt te maken in de laatste minuut, maar doordat Suárez hands maakt, gaat de bal naast. Ghana krijgt een strafschop, maar mist. Uiteindelijk wint Uruguay na penalty's.