Politie kan waterkanonnen niet inzetten vanwege klapbanden

Tijdens een oefening van de politie met de waterwerpers in juni bleek dat de klapbanden voor onveilige situaties kunnen zorgen, de kanonnen wegen namelijk zo'n kleine 24 ton. Daarom is besloten om alle zes werpers te vervangen en ze niet meer in te zetten. "We werken hard aan een oplossing zodat we op korte termijn kunnen blijven beschikken over een waterwerper", laat politiechef Frank Paauw weten.

De politie onderzoekt verder of kleinere, meer wendbare en extra waterkanonnen kunnen helpen aan een veiliger optreden op straat. "Dit soort verbeteringen passen binnen ons streven om de paraatheidsorganisatie toekomstbestendig te maken."

Drie keer geleend

De politie heeft tot nu toe drie keer een waterkanon geleend van onze buurlanden. Tijdens twee Champions League-wedstrijden van Ajax werden de Belgische 'sproeiwagens' geleend en afgelopen donderdag reed de Duitse 'WaWe' over het Mercatorplein. Volgens de politie is het vervangen van de waterwerpers maatwerk en duurt het daardoor zo lang. Wanneer de Nederlandse politie weer beschikt over de waterwerpers is nog niet duidelijk.