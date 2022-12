Metrolijnen korte tijd plat door storing bij GVB, nog altijd vertragingen

"Vreselijk dat dit weer in de spits gebeurt, het meest ongelukkige tijdstip", zegt een woordvoerder van het GVB. "Er was een defecte metro in de buurt van Lelylaan en daardoor moest het systeem gerest worden. Er is iets mis gegaan met de reset waardoor het ook op andere lijnen vastliep."

De storing is inmiddels verholpen. "We zijn het aan het opstarten, er wordt keihard aan het werk." Het GVB vraagt reizigers nog rekening te houden met vertraging en drukte.