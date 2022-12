Dries Boussatta ziet kansen voor Marokko tegen Spanje, maar: "Alles moet kloppen"

Boussatta was in 1998 de eerste speler van Marokkaanse komaf die mocht spelen in het Nederlands elftal. In totaal speelde hij drie interlands voor Nederland, maar zijn hart ligt toch echt bij Marokko, vertelt hij. "Als Nederland en Marokko elkaar treffen in de finale, juich ik voor Marokko. Daar hoef ik niet over na te denken. Maar als Marokko dat niet haalt, hoop ik dat Nederland wereldkampioen wordt."

Naast Ziyech, die tot nu toe een goal en een assist leverde voor zijn team, ligt de kracht van de Marokkanen vooral in de vechtlust die de spelers hebben. "Dit team kenmerkt zich echt doordat ze als een eenheid fungeren. Ze willen voor elkaar werken." Hij wil ook een compliment geven aan middenvelder Sofyan Amrabat, geboren in Huizen. "De afgelopen drie wedstrijden heb ik echt van hem genoten. Als ik zie hoe hij zich heeft ontwikkeld, dat is echt goed. Hij is enorm belangrijk voor Marokko. Morgen speelt hij tegen de ijzersterke middenvelders van Spanje, daar zal de wedstrijd gewonnen of verloren worden."

Na België en Kroatië krijgt Marokko met Spanje opnieuw een tegenstander van wereldformaat, maar Boussatta denkt dat Marokko best een goede kans maakt om de kwartfinales te bereiken. "Het wordt echt 50/50. Spanje heeft heel veel moeite met voetballen tegen goed georganiseerde tegenstanders. Dat zag je in hun wedstrijd tegen Japan. Marokko speelt een beetje op dezelfde manier." Veel zal afhangen van de vorm van Ziyech, denkt hij. "Hij moet in zijn vrije rol gaan spelen. Alles moet kloppen, dan kunnen we morgen voor een stunt zorgen."

Tegenwoordig is Boussatta eigenaar van een koffieketen met meerdere zaken in Amsterdam. Dat is ook de plek waar hij zag hoe het Noord-Afrikaanse land groepswinnaar werd in een zware poule, met België, Kroatië en Canada. "De eerste twee wedstrijden heb ik thuis gekeken, met een volle huiskamer. De laatste groepswedstrijd keek in de koffiezaak, het zat toen goed vol. Dan draag ik een trainingsjack van Marokko om de ploeg te steunen."

De oud-voetballer groeide op in De Baarsjes en speelde in de jeugd van Ajax. Later zou hij voor clubs als HFC Haarlem, FC Utrecht, AZ en Sheffield United uitkomen. Na een periode bij het Qatarese Al-Shaab stopte hij in 2004 met voetballen.

Waar Louis van Gaal zijn beklag deed over de afwezigheid van de Nederlandse fans in Qatar, zijn er juist Marokkaanse fans in overvloed in het oliestaatje. Daar heeft de geboren Amsterdammer een eenvoudige verklaring voor. "Er leven natuurlijk een hoop Marokkanen in het Midden-Oosten die daar wonen en werken. Daarnaast leeft het voetbal sowieso heel erg in Marokko." Op dit moment is dat in Nederland niet het geval, ziet ook Boussatta. "Tijdens het WK van vier jaar geleden zaten de cafés hier bomvol en waren overal de straten versierd, maar je merkt hier in Nederland nu eigenlijk bijna niet dat er een WK gaande is."

Dat is in Marokko wel anders, vertelt Boussatta. "Voetbalgekte is er altijd als het Marokkaanse team speelt, dat is standaard. Bij de Afrika Cup is het net zo gek. Dat is echt niet te vergelijken met Nederland. Morgen zullen tijdens de wedstrijd de straten uitgestorven zijn, de winkels dicht zijn en de cafés zullen propvol zitten. Echt iedereen gaat kijken." Het hele land komt tot stilstand als er om 16.00 uur wordt afgetrapt in Qatar, weet de oud-vleugelaanvaller. "Als er al gewerkt gaat worden, denk ik niet dat de mensen erg productief zullen zijn. Iedereen zit dan stiekem te kijken op z'n telefoon, tablet of een ander scherm. Dat is hoe het er in Marokko aan toegaat."