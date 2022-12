Stad NL V Amsterdammers met stadswarmte ook dupe van hoge gasprijzen: "Probleem wordt bij ons gelegd"

De huidige gasprijzen zorgen voor veel hoge energierekeningen voor Amsterdammers. Ook de prijs voor stadsverwarming stijgt flink. Leo is een van de bewoners van de ruim 113 duizend woningen die op stadswarmte wordt verwarmd. Hij woont in een van de complexen in de G-buurt in Zuidoost en ziet zijn rekening vanaf volgende maand met honderden euro's per maand stijgen.

Het bedrag van ruim 500 euro stijgt komend jaar naar ongeveer 700 euro voor Leo Hart, een van de bewoners van de Gouden Leeuw in Zuidoost. In het complex zitten ruim vierhonderd woningen die allemaal zijn aangesloten op stadswarmte. Aangezien de gasprijzen stijgen, wordt ook stadswarmte duurder. Stadswarmte wil zeggen dat de warmte voor woningen wordt verkregen bij de afvalwarmte die vrijkomt bij het opwekken van stroom of bij het verbranden van afval. Wettelijk is vastgesteld dat de prijs van deze brandstof mee mag stijgen met prijzen van gas. In Amsterdam heeft Vattenfal als leverancier een monopolie als het gaat om stadsverwarming. "Het kan niet zo zijn dat dit ons probleem wordt gemaakt", zegt Leo.

Quote "Het liefst zou ik zien dat alle woningen hier dubbel glas kunnen krijgen" Leo Hart

Geen thermostaat Bij Leo thuis is er geen thermostaat aanwezig: "Via een kleine thermometer meet ik hoe warm het is, maar het moet hier vooral op gevoel." Door de stijging van de prijzen lukt het steeds meer buren niet meer om de kosten rond te krijgen: "Mijn vrouw en ik hebben een baan, maar er zijn ook mensen die het van hun AOW moeten doen. Inmiddels staan er negen woningen op Funda." "Extra vesten en de vaatwasser open als die heeft gedraaid." Het zijn twee van de maatregelen die Leo neemt om de warmte binnenshuis te houden. "Nu gaat het om verdubbeling, maar straks over een paar jaar is er misschien nog wel vier keer verdubbeld in prijzen, dat moet niet kunnen."

Volgens Vattenfal is het een goed idee om de warmteprijs los te koppelen van de gasprijzen. "Maar dat betekent niet dat gas geen invloed meer heeft op de prijs van stadswarmte. Gas wordt bijvoorbeeld gebruikt voor de hulpwarmtecentrales in het warmtesysteem." Om meer grip te houden op de situatie, zegt de leverancier dat mensen moeten proberen onder het energieplafond te blijven. Daarmee weet je namelijk wat de vaste prijs van energie is tot 37 gigajoule. "En wanneer mensen denken in de knel te komen, neem dan alstublieft contact met ons op. Dan zoeken we samen naar een oplossing." Voor Leo is het nog geen tijd om te verhuizen, maar als het zo doorgaat ziet hij dat in de toekomst mogelijk wel als realiteit. "Voor nu hoop ik dat er een oplossing komt en dat de gemeente bijvoorbeeld tegemoet kan komen als het gaat om dubbel glas voor alle woningen in ons complex."