Vattenfall verdubbelt tarieven stadswarmte

Het nieuwe variabele warmtetarief per 1 januari 2023 wordt 76,45 euro per GJ, inclusief btw. Dat was 39,41 euro. Het gaat dus om een verdubbeling.

"De kostenstijging is weer een gevolg van de enorm hoge gasprijs die ook de prijs van alle andere energiebronnen omhoogtrekt, zoals warmte uit afvalenergie- of gascentrales", stelt Vattenfall. Klanten krijgen op 7 december per brief of mail informatie over de nieuwe tarieven, die nu ook al online via de site 'Mijn Vattenfall' te zien zijn.

Het is voor energieleveranciers wettelijk mogelijk om de tarieven zo sterk te laten stijgen omdat ze aan de gasprijzen gekoppeld zitten. Begin vorig jaar pleitten de PvdA en SP al voor een ontkoppeling. Toenmalig wethouder Marieke van Doorninck zei daar nogmaals om te vragen, maar ze zei ook dat Vattenfall op dat moment een veel lagere prijs aan Amsterdammers vroeg dan mogelijk was.