VVD kritisch op onderhandelingen met Rijk voor brug over IJ: "Onvoldoende doorzettingsvermogen getoond"

Dat er niet is gekozen om de plannen formeel in te dienen is volgens VVD-raadslid Wijnants een slechte onderhandelingsstrategie. "Dan is de officiële weging er niet aan toegekomen, waardoor een belangrijk deel van de onderhandelingsstrategie van de gemeente niet lukt. Er is niet genoeg doorzettingsvermogen getoond. Waarom niet formeel ingediend? Geen zin in? Afbreukrisico?"

Ook eerdere onderhandelingen tussen Van der Horst en staatssecretaris Heijnen voor een compensatieregeling voor het ov in de stad werden door Wijnants beschreven als tekortschietend, iets waar de wethouder het niet mee eens is omdat het ov uiteindelijk niet afgeschaald hoefde te worden. Wijnants: "Acht de wethouder haarzelf in staat om in de toekomst met dezelfde staatssecretaris te onderhandelen?"