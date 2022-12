Statistieken Blind op WK's verklaren basisplaats in Oranje

Ajacied Daley Blind kent een gelukkig WK in Qatar. Bondscoach Louis van Gaal stelt hem, in tegenstelling tot Alfred Schreuder de laatste wedstrijden, elk duel op en de statistieken van de verdediger laten zien waarom Van Gaal dat doet.

Blind is voor Oranje tijdens het WK goud waard. De verdediger, die ook op het WK in 2014 speelde, is in totaal bij zes WK-goals betrokken geweest. Hij wist twee keer te scoren, waarvan één afgelopen wedstrijd tegen de Verenigde Staten, en vier keer een assist te geven. Alleen Wesley Sneijder, Arjen Robben en Robin van Persie waren vaker betrokken bij WK-doelpunten.

De vier assists van Blind zijn overigens een record voor Oranje op een WK. Samen met Dennis Bergkamp en Amsterdammer Rob Rensenbrink gaf de verdediger de meeste assists op een WK.

Nieuw record lonkt

Daarnaast lonkt er nog een record voor Blind dit WK. De geboren Amsterdammer is op het moment elf WK-wedstrijden ongeslagen, daarin worden penaltyseries niet meegerekend. Als Nederland vandaag binnen 120 minuten niet verliest, dan heeft Blind het record te pakken van meeste ongeslagen WK-wedstrijden achter elkaar. Dat zou hij dan delen met de Braziliaan Mário Zagallo en de Argentijn Julio Olarticoechea, zo weet het AD te melden.

Dan zou Blind ook nog tijdens dit WK tot een illuster rijtje kunnen toetreden. De verdediger heeft nu 98 interlands op zijn naam, waarvan er 97 in de basis. Als Nederland de halve finale haalt en Blind speelt in beide wedstrijden, dan behoort hij tot de club van 100. Acht spelers gingen hem voor: Wesley Sneijder (134), Edwin van der Sar (130), Frank de Boer (112), Rafael van der Vaart (109), Giovanni van Bronckhorst (106), Dirk Kuijt (104), Robin van Persie (102) en Phillip Cocu (101).

Afscheid bij Ajax?

Het is nog wel de vraag of Blind na het WK terugkeert in de Johan Cruijff Arena. De Telegraaf meldt namelijk dat Royal Antwerp, de ploeg waar Marc Overmars op het moment technisch directeur is, Blind graag wil overnemen van Ajax. Ze hopen dat transfervrij te kunnen deze winter. Blind heeft nog een contract bij Ajax tot de zomer van 2023.