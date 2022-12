Journalist Jelle Brandt Corstius door OM vervolgd wegens smaad

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat journalist Jelle Brandt Corstius vervolgen voor smaad. Het OM heeft daartoe besloten na de zes aangiftes van Gijs van Dam. De tv-producent deed aangifte na een artikel van Brandt Corstius waarin hij schreef dat hij tegen zijn wil seks had gehad met een man. Van Dam stelde dat de tekst naar hem herleidbaar was.

Van Dam deed de aangiftes in de periode van oktober 2017 tot en met november 2020. In 2019 besloot het Gerechtshof van Amsterdam dat het OM Brandt Corstius moest vervolgen, nadat het OM twee keer een aangifte van Van Dam had geseponeerd. Van Dam diende een klacht in wegens het niet vervolgen.

Barend en Van Dorp

Brandt Corstius deed de beschuldiging in 2017 in een interview met Trouw, bij De Wereld Draait Door en in het Radio 1-journaal. Hij noemde de naam van Van Dam niet, maar bevestigde later wel dat het om een man ging met wie hij samengewerkt had bij het het programma Barend en Van Dorp.

Later zette Brandt Corstius een persbericht online, nadat bekend werd dat het OM Van Dam niet zou vervolgen wegens gebrek aan bewijs. Van Dam deed in beide gevallen aangifte van smaad. Maar het OM besloot niet tot vervolging van Brandt Corstius over te gaan.

Zaak volgende week

Het OM heeft nu besloten Brandt Corstius te vervolgen voor de twee aangiftes en vier aangiftes die Van Dam heeft gedaan na de beslissing van het gerechtshof. Waarvan de laatste in november 2020 was. Het OM stelt dat er een 'nauw verband' tussen de zes aangiftes bestaat.

Donderdag 22 december is de inhoudelijke zitting in de rechtbank. Over de vier laatste aangiftes van Van Dam heeft het OM nog geen definitief standpunt genomen, dat volgt tijdens de zitting.