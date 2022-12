ME grijpt in op Tussen Meer: "Groep van honderd zoekt confrontatie met politie"

De Mobiele Eenheid heeft de straat Tussen Meer in Osdorp rond middernacht leeg geveegd. Er was een noodbevel afgegeven door de driehoek (gemeente, politie, justitie).

Eerder vanavond zei de politie nog dat het rustig was in de straat, maar dat veranderde later. Een groep van honderd personen zou de confrontatie met de politie hebben gezocht.

"De Mobiele Eenheid gaat optreden. Er is een noodbevel van kracht", schreef de politie op Twitter. Daarna liepen agenten in linie door de straat.