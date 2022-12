Komende zondag nieuwe Bouw Woon Leef docu: wat maakt een goed woongebouw?

Het is december en dat betekent dat we weer terugblikken op het jaar en de woongebouwen die dit jaar in de stad zijn opgeleverd. Daarbij worden de hoogstandjes in Amsterdam jaarlijks beloond met allerlei prijzen. Afgelopen week won nieuwbouwcomplex Groenmarkt bijvoorbeeld nog de 25ste Zuiderkerkprijs. Maar wat maakt nou een goed woongebouw? Welke eigenschappen zorgen ervoor dat experts én inwoners van de stad een woongebouw waarderen? Bouw Woon Leef zoekt dat deze maand uit in de nieuwe documentaire 'Goed Genoeg'.

In deze documentaire gaat Bouw Woon Leef langs bij de 25ste uitreiking van de Zuiderkerkprijs om gasten te vragen wat zij belangrijk vinden aan een goed woongebouw. Steeds komt het sociale aspect terug: het moet immers wel wat betekenen voor de buurt en bewoners. Maar dat ook architectuur belangrijk is blijkt: hoogstandjes als Valley en Sluishuis kunnen ook op trots van de Amsterdammers rekenen.

Pieter Klomp geeft leiding aan de afdeling binnen de gemeente Amsterdam die de tenders, de bouwopdrachten, uitzet. Hij bepaalt dus mee over de eisen waaraan nieuwe bouwprojecten in de stad moeten voldoen en hoe extravagant of juist ingetogen die gebouwen mogen zijn.

Ook spraken we met publicist Michelle Gulickx. Zij reikte in 2017 als jurylid de Zuiderkerkprijs uit aan woongebouw Wiener & Co op Oostenburg. Hoewel de jury voor de Zuiderkerkprijs uit experts bestaat wil dat nog niet zeggen dat er uitsluitend met een specialistisch oog wordt gekeken naar de prijswinnaar. "Uiteindelijk kijk je ook naar waar je het liefste wilt wonen", aldus Gulickx.

Van Wiener & Co gaan we naar een andere winnaar: de Kraaipanschool in de Transvaalbuurt, Amsterdam-Oost. Dat woonproject won zowel de Zuiderkerkprijs (2013) als de Amsterdamse Nieuwbouwprijs (2014). Daar treffen we architect Arjen Hoogeveen en projectontwikkelaar Bas Bronneberg. Zij vertellen over de succesformule achter dit sociale wooncomplex.

Meer weten? Kijk dan zondag 18 december om 19:45 uur naar Bouw Woon Leef op AT5.