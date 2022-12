Waarom zelfs deze gebouwen monumenten zijn: "Het hoeft niet mooi te zijn, wel bijzonder"

Bij een monument denk je misschien snel aan iets als het Anne Frank Huis, het Rijksmuseum, Paradiso of de klassieke grachtenpanden. En dat zijn ook zeker rijksmonumenten of historische monumenten. Maar het type monument dat aandacht besteedt aan wat minder bekende gebouwen is het gemeentelijk monument. Het laatste monument dat die status kreeg, is het gebouwduo Peper en Zout aan de Weteringschans. Niet iedereen vindt het monumentwaardig, maar hoe werkt zo'n monumentale status nou eigenlijk?

Een monument moet voldoen aan vijf criteria: architectonische waarde, stedenbouwkundige waarde, cultuurhistorische waarde, zeldzaamheid en gaafheid of herkenbaarheid. Een hele mond vol, maar volgens Colenbrander bezit Peper en Zout dit allemaal. "De architectuur is heel bijzonder. De architect besloot, in tegenstelling tot anderen in zijn tijd, om de bouwstijl autonoom te laten zijn en niet in de weg te zitten voor andere gebouwen zoals het Rijksmuseum." Daarnaast zijn de hoeken van het gebouw in lijn met de omliggende wateren.

Maar die architectuur, daar twijfelt de voorbijganger sterk aan: "Het past niet bij de stad, ik ken zo veel mooiers", zegt iemand die wacht totdat ze de waterfiets in mag. Maar er wordt ook meegedacht: "Ik kan me voorstellen dat dit heel modern is. De vierkante vormen spreken me wel aan", vertelt een toerist.