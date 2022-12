Meer bomen dan mensen in de stad: "Ik praat er niet hardop tegen, maar heb er wel een connectie mee"

In deze laatste aflevering van Amsterdam Springt op Groen draait alles om: bomen en klimplanten. Bijna overal waar je in de stad om je heen kijkt staat er wel eentje. Bomenexpert Marina van Hameren legt uit waarom het zo belangrijk is dat er bomen zijn. Ook laten Amsterdammers Eric en Eduard zien hoe zij zelf de Gerard Doubuurt in Zuid verrijken met klimplanten.

Marina van Hameren staat in de Troelstralaan in Nieuw-West waar ze een jonge boom tussen de oude bomen aan het planten zijn. "Dit is belangrijk omdat jonge bomen uiteindelijk de functies gaan overnemen van de oude bomen die wegvallen." Een gemiddelde eikenboom is een walhalla voor dieren; er kunnen wel zo'n 800 soorten dieren in leven. Maar ook voor mensen is het belangrijk dat er bomen zijn. "Het is bewezen dat mensen zich prettiger voelen door groen. Op het moment dat een boom veertig jaar oud is begint een boom ook aan de functievervulling zoals hittestress tegengaan, CO2-afvang en waterberging. Een scala aan dingen die bomen voor de mens doen", aldus Marina van Hameren.

Een boom planten kan lang niet elke Amsterdammer, maar Eric Clous en Eduard Dirkzwager laten in de Gerard Doubuurt zien dat je dan alsnog je buurt kan vergroenen. Zij gaan in deze aflevering klimplanten neerzetten in verschillende geveltuinen. Zodat niet groen ontstaat in de breedte, maar ook in de hoogte. "We letten er bij het planten op dat we inheemse planten plaatsen. Dan hebben de insecten er ook iets aan. Die zijn altijd inheems, dus die zoeken ook inheemse planten."

Mensen op straat lijken al het groen in de stad wel te waarderen. "Het geeft je het gevoel dat het niet alleen maar stad is, alles op elkaar met beton. Maar dat er ook ruimte is voor natuur en om lekker te ademen." Een andere voorbijganger: "Ik heb altijd een connectie met bomen. Ik praat er niet hardop mee, maar wel innerlijk. Dan zeg ik dat ik blij met ze ben."