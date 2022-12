Deze maand onderzoekt Bouw Woon Leef het Amsterdamse woongebouw. Wanneer is het nou fijn wonen? Wanneer is het goed genoeg, beter dan dat of misschien zelfs prijswinnend goed? We blikken terug op 25 jaar Zuiderkerkprijs, 15 jaar Amsterdamse Nieuwbouwprijs en natuurlijk kijken we ook vooruit, want hoe ziet het Amsterdamse woongebouw van de toekomst eruit?