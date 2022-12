Hoe was 2022 voor de baas van Bitterzoet? "Bijna dood en begraven, maar weer positief"

Ook in 2022 gebeurde er ontzettend veel in Amsterdam. De stad ging van lockdowns naar de summer of love, doorstond een dodelijke storm, kreeg een nieuw bestuur en ving duizenden vluchtelingen op. Intussen zorgden inflatie en hoge energieprijzen voor kopzorgen. In 020 in 2022 blikken we terug op dit roerige jaar met mensen uit de stad die onderdeel werden van het nieuws. Vandaag: eigenaar Bas Louwers van club Bitterzoet, één van de gezichten tijdens de coronacrisis.

Februari vorig jaar stond er een doodskist in Bitterzoet. De kist stond symbool voor het nachtleven: dood en begraven. Veel mensen dachten dat Bitterzoet door corona een langzame dood was gestorven. Paniek. Louwers: "Er waren een heleboel mensen die begrepen wat we bedoelden, maar ook een heleboel mensen die schrokken en dachten dat we Bitterzoet gingen begraven. Dat het einde verhaal was. Die angst heeft trouwens vaak genoeg in mijn hoofd gezeten, dat het zou kunnen gebeuren. Maar het was toen nog niet zo ver."

"Er is wel een crisis op komst, maar vaak doen uitgaansgelegenheden het goed in crisistijd"

En zo ver is het ook niet gekomen. Februari dit jaar openden zo'n beetje alle Amsterdamse clubs de deuren. Niet dat het al mocht. Het was uit protest. "Er gingen een hoop dingen open waarvan wij zoiets hadden 'als zij mogen, mogen wij ook'. Maar dat was dus niet zo. Vandaar dat protest. 'Nu is het genoeg, we gaan gewoon open. Punt'. Er is toen nog wel gedreigd met een boete vanuit de gemeente. Hoewel gedreigd. De boete is ook daadwerkelijk gekomen maar uiteindelijk nooit geïnd."

Inhaalslag

Sinds die protestavond is Bitterzoet niet meer dicht gegaan. "We hebben wel een inhaalslag gemaakt. Er is een hoop uitgesteld en vooruit geschoven en dat zijn we nu allemaal aan het inhalen." Louwers kijkt weer met vertrouwen naar de toekomst.

"Ik zie het zeker wel positief in. Mensen willen graag uitgaan. Er is wel een crisis op komst, maar vaak doen uitgaansgelegenheden het goed in crisistijd. Omdat mensen toch iets van afleiding en vertier zoeken. Daar heb ik dus wel vertrouwen in. En ik denk dat het Amsterdamse nachtleven nog steeds internationaal goed op de kaart staat en dat we ook internationaal genoeg bezoekers zullen krijgen. Dus ja... Ik ben wel positief."