Ajax nu in de top tien van beste voetbalclubs op ranglijst Uefa

Ajax is de nieuwe nummer tien in de ranglijst van de Europese voetbalbond Uefa. De ranglijst wordt gebaseerd op de coëfficiënten die een club pakt bij een overwinning, gelijkspel of via plaatsing. De Amsterdammers hebben de vorige nummer tien, Atlético Madrid, verstoten uit de lijst.

Ajax is met 89.000 punten de nieuwkomer in de lijst. De plek negen, waar het Italiaanse Juventus op staat, is niet heel ver weg. Als de Amsterdammers komend jaar in Europa goede zaken weten te doen dan komt plaats negen vrij snel in het vizier, het verschil is namelijk 1.000 punten. Die punten gaan echter niet per duizend, maar eigenlijk per één. Die 1.000 punten is dus maar één puntje verschil.

Coëfficiënten

De punten die je als club weet te verzamelen in de afgelopen vijf seizoenen maken het totaal aantal op. Voor de plaatsing van de groepsfase van de Champions League krijg je vier punten. Elke overwinning is daarna twee punten waard en elk gelijkspel één. Ook als je een ronde verder komt in één van de Europese toernooien krijg je weer extra punten, overwinteren in het miljardenbal zijn er bijvoorbeeld weer vijf extra.

Die coëfficiënten zijn belangrijk voor de landelijke voetbalbonden. Alle clubs uit het land die in Europa spelen verzamelen ze, die punten worden vervolgens per bond opgeteld en dan krijg je uiteindelijk een lijst met de sterkste competities van het continent. Hoe hoger je competitie op die lijst staat, des te meer plekken voor de zeer lucratieve Champions League je weet te bemachtigen.

Goede zaken

Ajax heeft in de afgelopen seizoenen in Europa prima zaken gedaan. Natuurlijk was er het droomseizoen van 2018/19 waarin de Amsterdammers de halve finale wisten te halen. Maar ook vorig seizoen waarin Ajax met zes overwinningen in de groepsfase, dus twaalf coëfficiënten, wist te overwinteren.

Vanaf het seizoen 2018/19 worden de coëfficiënten nu geteld. Voor Ajax wil dat zeggen dat zij in de afgelopen vier seizoenen 27.000, 13.000, 16.000 en 19.000 punten hebben behaald. Dit seizoen staat de teller op 8.000 punten (plaatsing plus twee overwinningen). Feyenoord is de Nederlandse club die het dichtst bij de Amsterdammers in de buurt komt, met 45.000 punten staan zij op een 34e plaats.