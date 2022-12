Opbouw voor jubileumeditie van het vreugdevuur in Floradorp begonnen

Kerst is achter de rug, en dan beginnen ze in Floradorp meteen volle bak aan de voorbereidingen van het vreugdevuur tijdens de jaarwisseling. Het opstapelen van hout en bomen begon vanochtend vroeg al, onder de bezielende leiding van ras-Floradorper Patrick van Bronswijk.

Het opbouwen begon om 07.00 uur, maar ging nog niet helemaal soepeltjes. Er zouden twee vrachtwagens komen met goede pallets, maar uiteindelijk kwam er een klein bakkie met kapotte pallets. Toch lijkt Van Bronswijk niet bezorgd. "De stapel zal gewoon af zijn zaterdag, we hebben nog alle tijd en veel mensen helpen mee," aldus de organisator. Per dag helpen er ongeveer veertig vrijwilligers mee met het opbouwen.

70e editie

Vorig jaar kon het hele feest niet doorgaan, vanwege de coronaregels en de wetgeving. Dit jaar zijn er wel weer strakkere regels, maar volgens Van Bronswijk moet ook dat helemaal goed komen. "We maken een cirkel in plaats van een vierkant en het vuur wordt tien bij acht meter", vertelt Patrick. Toch wordt er komend weekend ook flink uitgepakt, want het vreugdevuur is de komende editie voor de 70e keer. Naast het vuur komt er zaterdagnacht ook, in samenwerking met de gemeente, een vuurwerkshow.