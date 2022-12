Oud-leraren over doodgeschoten Roffinho (17): "Rof, mijn hart is gebroken"

Kapot zijn ze ervan. De twee oud-leraren van Roffinho van Suijdam. De 17-jarige jongen werd vrijdagavond voor zijn huis in Zuidoost doodgeschoten. Er zijn twee verdachten aangehouden, van zestien en vijftien jaar oud. Roffinho's oud-leraren van Jongeren Die het Kunnen hebben geen idee hoe hij het slachtoffer is geworden van dit geweld. "Er wordt gelijk een connectie gemaakt met drillrap, maar hij was te lief."

Randell is gebroken, zo vertelt hij. "We begeleiden de 'stoerste' jongens met de grootste rugzakjes." Maar dat Roffinho nu om het leven is gekomen door een schietpartij, daar snapt hij niets van. "Hij is nooit zo geweest. Hij dacht er niet over na om stoer te doen op straat. Hij dacht alleen aan het ondersteunen van zijn moeder, dus hij deed zijn best op school." Af en toe met tegenzin, vertelt Randell, dat wel. "Maar dat is normaal bij jongens van die leeftijd."

Drie à vier jaar liep Roffinho bij het jongerenprogramma van Stichting Jongeren Die het Kunnen, vertelt credible messenger Randell Thorpe. Het programma leert jongeren om weerbaar te worden en van de straat te blijven. Roffinho stroomde een paar jaar terug uit het programma, omdat hij een zorgopleiding ging doen, maar Randell sprak hem nog regelmatig. "Hij zou bijna zijn diploma halen", vertelt hij. "Dan kon hij zijn moeder ondersteunen, want dat wilde hij het liefst. Hij was, of is, heel close met zijn moeder."

Marc Gefferie is sportleraar van de jongeren bij het programma van Randell. "Bij mij moeten de jongens zonder schreeuwen de les binnenkomen." Want naast sport-, krijgen de jongens ook levenslessen mee. "Niet je stem verheffen; met normaal praten versta ik het ook", zegt hij dan tegen zijn leerlingen. Maar Roffinho was altijd erg rustig. "Ik sprak de andere jongens meer aan dan hij. Hij was een stiekemerd, op een grappige manier." Randell vult hem aan. "Hij had ook altijd een grote lach op z'n gezicht." Hij zucht. "Ja, dat was Roffinho."

Drillrap

In een artikel van het Parool werd de drillrap-scene al eerder genoemd, in verband met de dood van Roffinho. Maar daar kunnen de twee leraren zich niets bij voorstellen. "Hij was niet zo", zegt Marc. "Hij is niet het type dat daarin zou gaan." Randell wijst op de lange haren van de 17-jarige. "Dat is zo opvallend, maar als drillrapper wil je anoniemer zijn."

Marc's favoriete herinnering van Roffinho is het moment dat de sportklas als straf rondjes moest rennen in de sneeuw. "Veel jongens hebben tasjes om, maar die moesten af", vertelt Marc. "'Nee, nee, meneer', zei Rof. 'Straks kom ik een meisje tegen. Dan moet ik wel haar nummer in mijn tasje kunnen doen.'" Marc lacht. Van hem moesten de jongens met lang haar ook een staart in, maar dat wilde Roffinho al helemáál niet. "Nee, het moest precies zoals het nu zat. Hij was meer met z'n uiterlijk bezig dan met de straf..."

Stille tocht

Morgenavond om 18.30 uur wordt er bij een stille tocht georganiseerd. De tocht start vanaf de Haardstee, waar Roffinho woonde en overleed.