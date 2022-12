Geen ov op oudejaarsavond, tijdens nieuwjaarsnacht wel nachtmetro's

De afgelopen twee jaarwisselingen werden vanwege de pandemie geen nachtmetro's ingezet. De komende jaarwisseling rijden er tijdens nieuwjaarsnacht vanaf 1.30 uur wel weer metro's op de lijnen 52 en 54.

Metrolijn 52, oftewel de Noord/Zuidlijn, rijdt in beide richtingen en stopt onderweg op alle stations tussen Noord en Zuid. Metrolijn 54 tussen Centraal Station en Gein rijdt in beide richtingen en stopt op alle stations behalve het Amstelstation. Het Amstelstation is namelijk tijdens nieuwjaarsnacht gesloten.

Nachtbussen

De nachtbussen vertrekken vanaf 1.30 uur vanaf de IJzijde van Centraal Station. Een aantal nachtbussen rijdt een aangepaste route. Zo doen lijnen N91 en N93 Centraal Station niet aan, maakt de N84 een extra stop op station Zuid en stoppen de N85, N87 en N89 niet op het Rembrandtplein, maar op een alternatieve halte. Verder wordt een extra nachtpendelbus ingezet tussen Sloterdijk en IJburg.

Voor de nachtbussen geldt een apart nachttarief. Met een GVB dagkaart (24 uur) hoef je geen nachttarief te betalen. Met de actiecode happy2023 krijgen reizigers op oudjaars- en nieuwsjaarsdag 3,50 euro korting op een 24 uurskaartje via de Gappie app. Meer informatie over de dienstregeling is te vinden op de website van het GVB.