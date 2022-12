Onderzoeksbureau gemeente: woningprijzen zullen niet verder stijgen, 'wellicht dalen'

Er komt een einde aan de stijgende woningprijzen in Amsterdam. Dat is de verwachting van Bureau OIS van de gemeente. Het onderzoeksbureau houdt er zelfs rekening mee dat de prijzen omlaag gaan, maar houdt wel een slag om de arm.

Dat blijkt uit het document 'Ontwikkeling in woningprijzen in Amsterdam'. Van januari 2015 tot januari 2022 was de prijsstijging in Amsterdam nog +144%, terwijl het in Nederland +95% was. De coronacrisis had nauwelijks invloed op de woningmarkt in de stad, want de huizenprijzen bleven stijgen.

Kentering

Vanwege de gestegen hypotheekrentes zag Bureau OIS dit jaar wel een kentering op de woningmarkt in Nederland. Kopers kunnen minder lenen en zijn daardoor terughoudender. Dit is overigens nog niet in de Amsterdamse cijfers te zien, want de cijfers die het bureau gebruikte zijn niet ouder dan september van dit jaar.

"De recent ingestelde opkoopbescherming kan bijdragen aan een daling van de vraag naar woningen en daarmee de prijzen meer beteugelen", schrijft het onderzoeksbureau. "Ook de gestegen rente zal helpen om de vraag te verkleinen en de prijzen te drukken. De verwachting is dan ook dat de prijzen in Amsterdam niet verder zullen stijgen, en wellicht iets gaan dalen."