Stille tocht voor doodgeschoten Roffinho (17): "Zuidoost is klaar met zinloos geweld"

Vrijdagavond liepen honderden mensen mee met een stille tocht voor Roffinho van Suijdam. De 17-jarige jongen werd vorige week voor zijn huis aan de Haardstee doodgeschoten. Deelnemers van de stille tocht vertellen dat ze helemaal klaar zijn met het geweld onder jongeren in Zuidoost. "We moeten kijken hoe we onze kinderen veilig kunnen houden en dit kunnen stoppen."

Voor het huis van Roffinho verzamelen de mensen die meelopen. Zijn familie deelt drankjes uit; water met daarin stukjes mandarijn. Roffinho maakte dat drankje zelf eens, toen hij en zijn klasgenoten meededen met het jongerenprogramma Jongens Die het Kunnen en vervelend waren. Als straf kregen ze geen snoep meer, maar alleen nog water en fruit. Daarna bleef het 'een dingetje', zo noemde zijn oud-leraar het in een vorig gesprek met AT5.

Impact op Zuidoost Het lievelingslied van Roffinho wordt gedraaid. 'Last Last' van Burna Boy. Daarna gaat de grote groep mensen de wandeltocht van anderhalf uur lopen. Een aanwezige vertelt dat ze zich geroepen voelde om te komen, omdat de moord zoveel impact maakt op mensen in Zuidoost. "Het is een jongen van Zuidoost en wij houden van onze jongeren", zegt ze.

Op de route is een altaar gemaakt met kaarsen in de vorm van een hart en een foto van Roffinho. "Wat er is gebeurd is hartverscheurend. Hier gaat je moederhart van kapot", vertelt een nicht van Roffinho. Ze vertelt dat de familie het heel zwaar heeft, maar wel blij is met de opkomst en de steun van aanwezigen: "Het doet zijn moeder en vader goed." Ze vertelt dat Roffinho een fijne jongen was. "Lief, aardig, zorgzaam. Gewoon een vrolijke, leuke jongen."

Verdachten Er zijn twee verdachten in beeld bij de politie. Een jongen van zestien en een jongen van vijftien jaar oud. Beiden zaten vast in alle beperkingen, maar donderdag is de 15-jarige op vrije voeten gesteld door de rechter-commissaris. Hij blijft wel verdachte. De 16-jarige zit zeker nog twee weken vast. Jeugdcriminaliteit "De gemeenschap in Zuidoost is klaar met zinloos geweld", zegt Roffinho's neef. De jeugdcriminaliteit in Amsterdam verhardt de laatste jaren. Daders worden jonger en gebruiken steeds meer extreem geweld. "Dit willen we niet; onze jongeren verliezen. Dit laat maar weer zien dat er nog veel werk gedaan moet worden in Zuidoost."