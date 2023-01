Ondernemers eisen maatregelen tegen 'Bijenkorf-file'

Drie Amsterdamse ondernemersverenigingen willen dat er iets gedaan wordt aan de file die geregeld voor de Bijenkorf aan het Damrak staat. De ondernemers willen dat dit deel van het stadshart snel autoluw wordt.

Volgens MKB-Amsterdam, Vereniging Amsterdam City en Koninklijke Horeca Nederland houdt het in dat er op korte termijn vanaf de Blauwbrug een inrijverbod voor motorvoertuigen - met uitzondering van bestemmingsverkeer - zou moeten komen. 'Dit moet de gemeente de tijd geven een systeem met 'intelligente toegang' in te voeren, waar nu elders in de stad mee wordt geëxperimenteerd', schrijven de ondernemersverenigingen in een persbericht.

De Bijenkorffile dankt zijn naam aan de garage van het warenhuis aan de Dam. Het markeert het einde van de verkeersdrukte die soms al vanaf de Blauwbrug begint. En het probleem is al decennia oud, AT5 berichtte er al in 1999 over. 'Niet aantrekkelijk' Inmiddels is het de hoogste tijd om daar iets aan te doen, vindt Jan Stoeltie, voorzitter van Vereniging Amsterdam City. "De ronkende, vrijwel stilstaande file zorgt voor een slecht woon-, werk-, uitgaans- én winkelklimaat. Dat maakt de binnenstad er niet aantrekkelijker op. Maatregelen zijn nú nodig." Met de kerstvakantie komt de eis van de ondernemersverenigingen in een periode waarin het nog veel vaker dan normaal druk is voor de Bijenkorf. Zo stond er vorige week dinsdag nog een lange file.

De ondernemers wijten het uitblijven van die maatregelen aan grote onderhoudswerkzaamheden die de afgelopen jaren in het stadshart hebben plaatsgevonden, maar vinden ook dat de politiek te lang heeft geaarzeld om in te grijpen. De verenigingen geven toe dat ze zelf ook hebben getwijfeld of een autoluwe zone wel zo goed was voor het 'gastvrije imago'. Maar, zeggen ze nu, telkens terugkerende verkeersinfarct is vele malen erger. Garage dicht? De Amsterdamse Fractie van GroenLinks ziet de garage van de Bijenkorf al jaren als grote boosdoener. De partij pleit dan ook voor sluiting. Daar is JA21 op tegen. "Als je kunt kiezen voor auto's op straat of auto's in een garage, dat denk ik dat de auto's dan in een garage horen", zei fractielid Kevin Kreuger vorig jaar tijdens verkiezingstijd. "Dan moet je geen garage gaan sluiten."

Volgens de ondernemers kan de parkeergarage met de maatregelen die zij voorstellen gewoon openblijven. Ze hebben het daarbij over 'systeem met intelligente toegang', waarbij camera's kunnen controleren of je een parkeerplek hebt gereserveerd. Ook mensen met een parkeervergunning, ondernemers, toeleveranciers en taxi’s zouden in dat geval toegang blijven houden. GroenLinks-fractievoorzitter Zeeger Ernsting wil dat er volgende week donderdag een debat in de Stopera plaatsvindt over de kwestie.

