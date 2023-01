Defecte P+R-tickets zorgen voor frustratie bij dagjesmensen: "Alsof je op Schiphol in de rij staat"

Normaal gesproken zijn er weleens wat Amsterdammers die hun beklag doen over bepaalde zaken bij AT5, maar vandaag zijn het vooral dagjesmensen uit de provincie die aan het mopperen zijn. Dat komt door een lange rij op het station Bijlmer Arena. Door een storing is het niet mogelijk om een parkeren en rijdenkaartje (P+R) te kopen bij de automaten van de GVB en dat zorgt voor een lange rij bij de servicebalie op het station in Zuidoost.

Met een P+R-kaart kunnen mensen goedkoop aan de rand van de stad parkeren en met het openbaar vervoer naar het centrum reizen. Vandaar dat hij zeer populair is bij dagjesmensen en toeristen. "Ik ben anderhalf uur bezig met het regelen van een parkeerkaartje", vertelt een man. "Het is gewoon lastig, want wij moeten om twaalf uur bij het Van Gogh Museum zijn", vertelt een vrouw die in de rij staat.

'Super vervelend'

"Je hebt veel over voor Amsterdam, maar als je uit de provincie komt waar alles goed is geregeld kan dit je weleens irriteren", vertelt een man die gefrustreerd in de rij staat. Een woordvoerder van de GVB laat weten dat ze het 'supervervelend vinden dat mensen moeten wachten'. Het is nog niet bekend wanneer de problemen zijn opgelost. De woordvoerder laat weten dat er een verkeerde datum staat op de kaartjes van de leverancier. Het GVB wacht nog op nieuwe kaartjes van de leverancier. Vermoedelijk stond er nog 2022 op in plaats van 2023, want het probleem speelde gisteren ook.