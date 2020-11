Advies tegen terugkeer van drukte: laat ook dagjesmensen betalen voor bezoek aan de stad

In een vandaag verschenen rapport dat opgesteld is in samenspraak met bewoners en ondernemers adviseert amsterdam&partners de bezoekerscultuur van de stad helemaal aan te pakken. Een aantal te nemen maatregelen moet ervoor zorgen dat de toeristische drukte van voor de coronacrisis en dan met name de overlast daarvan, niet meer terugkeert.

Herontwerp bezoekerseconomie

'Het is noodzakelijk om nu met elkaar in actie te komen. We willen niet terug naar de situatie voor de coronacrisis maar zo snel mogelijk een duurzame bezoekerseconomie die de stad en haar inwoners verrijkt', zegt Geerte Udo, directeur van amsterdam&partners. Daarnaast moet de stad inzetten op het imago van congresstad.

De nieuwe bezoekerseconomie moet 'herontworpen' worden aan de hand van zeven pijlers. Zo moeten er vooral bezoekers aangetrokken worden die komen voor het bijzondere karakter van de stad. Er moet een heldere strategie komen 'die de nacht verrijkt en de overlast, door onder andere wangedrag, beperkt'. En er is een masterplan nodig dat de balans tussen wonen, werken en waardevol bezoek aan de stad herstelt.

Het advies van amsterdam&partners is vandaag overhandigd aan wethouder Everhardt.