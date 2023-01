Ajax-supporters roepen alle fans op 'na veel chagrijn weer 100% achter de club te staan'

De Ajax Supporters Delegatie (ASD) heeft in aanloop naar de start van de tweede seizoenshelft aan alle fans via social media gevraagd om de club nu weer 'honderd procent achter Ajax' te staan. De Ajax Supporters Delegatie bestaande uit AFCA Supportersclub, SV Ajax, Supportershome en diverse afgevaardigden van de F-side.

"Het afgelopen half jaar was er één met ups en downs voor Ajax-supporters", is te lezen op onder meer het Instagram-account van de F-side. Er werden belangrijke spelers verkocht en miljoenen uitgegeven aan spelers , maar er werd in de eredivisie geen één topper gewonnen en liep de groepsfase van de Champions League uit op een debacle.

"We zijn gewend geraakt aan het attractieve voetbal, de behaalde prijzen en onze succesvolle tocht door Europa", gaat de supportersclub verder. "We zijn kritisch en willen het allerbeste. Er is chagrijn als het even minder gaat en dat is logisch. Maar in chagrijn blijven hangen, heeft nog nooit iets opgeleverd.

Gesprek tussen supportersclub en spelers

De vereniging heeft vorige week een overleg gehad met een afvaardiging van de spelers. "Dat het dit seizoen moeizamer gaat dan voorgaande jaren, is duidelijk. Iedereen wil verbetering zien. Wij als supporters, maar ook zeker de spelers zelf."

Een fluitconcert heeft geen enkele zin zeggen ze. "Het helpt een speler of team niet beter in vorm te komen. De spelers hebben ons harder nodig dan ooit. Week in, week uit. Zing en schreeuw ze naar de overwinning, Geen excuses."

Zondag hervat Ajax de competitie. De Amsterdammers gaan op bezoek bij N.E.C Nijmegen. Volgende week zaterdag is de eerste thuiswedstrijd weer, FC Twente komt dat op bezoek in de Johan Cruijff Arena.