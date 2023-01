Forse daling Amsterdamse huizenprijs, maar "druk op onderkant nog steeds heel groot"

De huizenprijzen in Amsterdam zijn in 2022 met zo'n 10 procent gedaald, blijkt uit kwartaalcijfers van makelaarsvereniging MVA. Voor mensen die al eigenaar waren van een woning, werd het kopen van een nieuw huis mede daardoor iets makkelijker. Voor starters blijft de huizenjacht onverminderd moeilijk.

"Het is duidelijk dat het aanbod stijgt en de prijzen normaliseren", concludeert MVA-voorzitter Jerry Wijnen. "De ogenschijnlijk eindeloze groei is in het derde kwartaal tot een halt geroepen, waardoor de markt zich in het vierde kwartaal is gaan herstellen. De vraagprijzen zijn terug naar het niveau van eind 2019." In een aantal stadsdelen is ook het aanbod van huizen een stuk toegenomen.

Zo is het aantal keuzemogelijkheden voor potentiële kopers in 2022 in een jaar tijd meer dan verdubbeld, berekenden de makelaren. Bovendien kostte een gemiddelde woning aan het einde van 2022 zo'n 538.000 euro, terwijl dat bedrag een jaar eerder nog op 603.000 duizend euro lag.

"De druk in de doorstartmarkt is minder groot dan bij starters"

Al met al lijkt de huizenmarkt gunstiger te worden voor mensen die op zoek zijn naar een woning in Amsterdam. Toch zit er voor sommige kopers een adder in het gras, ziet de MVA: "Door de gestegen hypotheekrente is de leencapaciteit echter lager geworden, dit is zeker voor de startende koper een obstakel."

Volgens Wijnen komt de gemiddelde prijsdaling vooral door het duurdere segment. "De druk op de onderkant is nog steeds heel groot. De druk in de doorstartmarkt is minder groot dan bij starters. Sommige mensen zeggen, ik hoef nog niet weg, ik wacht nog even."

Strategie

Wijnen ziet ook dat er minder overboden wordt. Makelaars passen hun strategie daarom aan. Eerder dit jaar werden woningen met een 'lage' prijs te koop gezet, was er daarna veel belangstelling en werd er enorm overboden. Nu kiezen makelaars voor een hogere vraagprijs en moet er zelfs nog onderhandeld worden met kopers.

Erik Rezelman, de dure huizenexpert van AT5, zei eerder dat de prijzen zouden dalen als de hypotheekrente zou stijgen. Die rente is inmiddels boven de vier procent. Wijnen noemt het 'laboratoriumwijsheid' en verwacht niet dat de woningprijzen de komende maanden of jaren extreem hard gaan zakken. "De storende factor is de schaarste. Huizen in Amsterdam zijn nog steeds heel schaars, dus de druk blijft."

Hoge huur

Uit onderzoek van huurplatform Pararius blijkt dat de huurprijzen in de stad juist met 10,9 procent zijn gestegen. Volgens directeur Jasper de Groot komt dat door het krimpende aanbod "Vanuit de markt vernemen we dat veel particuliere verhuurders zich momenteel genoodzaakt voelen om hun huurwoningen te verkopen omdat verhuren straks niet meer rendabel is." Dat terwijl de vraag nog altijd toeneemt: "Dat maakt dat de prijzen op stedelijk niveau flink stijgen."

De grootste prijsstijgingen zijn terug te vinden in Nieuw-West (13,9 procent) en Oost (12,6 procent), de minste toename zit in Centrum. De gemiddelde vierkantemeterprijs in Zuidoost (19,95 euro) is de enige die nog onder de 20 euro ligt.