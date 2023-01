Bier in Arena weer duurder en ook draagkarton kost nu geld: "Gaat nergens meer over"

Een bekend gezicht tijdens een wedstrijd van Ajax in de Johan Cruijff Arena: fans die met een draagkartonnetje met paar halve liters bier zich langs de massa proberen te wurmen. Knoeien is zonde natuurlijk, maar dat gaat het nu helemaal worden. De bierprijzen in de Arena stijgen namelijk met 50 cent per beker. Ook het karton om de pilsjes te dragen gaat nu geld kosten: 25 cent.