Losgebroken paarden langs Transformatorweg: "Eentje schrok van hond in bakfiets"

"Een van de paarden schrok van een langsrijdende bakfiets met een hond die iets dat oranje was aan had", vertelt de eigenaar van de paardenschool. "Dat paard rukte zich toen los. En als er eentje vandoor gaat, wil de rest mee. Het maakt dan voor hen niet uit wat de aanleiding is. Er was ook nog een pony mee, maar die kon het meisje dat mee liep gelukkig nog vasthouden."

De eigenaresse en de begeleiders zagen de paarden daarna wegrennen. "We dachten, ze gaan zo de hoek om terug naar de paardenschool." Maar de drie paarden liepen een 'extra rondje', waarbij ze overigens niet de autoweg op liepen. "Ze zijn gewend om aan de kant te blijven, maar je weet het nooit. Ik ben blij dat ze keurig aan de kant bleven."

Politie

De paarden zijn een minuut of vijf of tien weggebleven en keerden uiteindelijk zelf terug bij het hek van de paardenschool. "Het was in no time over. Maar het was wel spectaculair en een beetje opvallend, op zijn minst." Een omstander had na het zien van de paarden de politie gebeld. "Toen de agenten aan kwamen waren ze gelukkig al terug", vertelt de eigenaar. "Ze waren blij dat het opgelost was en zeiden wel dat het niet de bedoeling was. Dat was de onze ook niet."

De paardenschool neemt maatregelen om herhaling te voorkomen. De paarden hadden na het rondje buiten nog veel energie, ze hebben in 'de bak' op de paardenschool nog een aantal rondjes gerend.