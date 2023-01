Groot Wassink reageert op kritiek op participatie: "Best een genuanceerd verhaal"

Wethouder Rutger Groot Wassink (Democratisering) snapt de kritiek die een ambtenaar eerder via Linkedin uitte op de omgang van de gemeente met burgerparticipatie. Hij erkende vanmiddag dat er een 'cultuuromslag' nodig is.

De uitspraken werden vanmiddag besproken tijdens een commissievergadering in de Stopera. Anouar Yacoubi van DENK zei dat hij wilde voorkomen dat er wordt gedacht dat participatie een 'verplicht nummertje' is en de fractievoorzitter van VOLT, Juliet Broersen, vond dat de gemeente de uitkomst van een participatieproces belangrijker moet gaan vinden dan 'het vinkje als instrument'.

De ambtenaar, die projectleider Democratisering bij de gemeente is, schreef in zijn bericht dat 'burgerparticipatie nog 'te vaak enkel en alleen als instrument' gezien wordt. Burgers en belangengroepen mogen volgens hem meepraten 'in zoverre het ten dienste staat aan een van tevoren bepaalde uitkomst'.

"Als het een verplichting is, ga ik in participatiestaking"

Groot Wassink stelde dat er 'wat dingen zijn gezegd die erg waar zijn'. "Ik vond eerlijk gezegd het Linkedin-bericht, wat er op AT5 en Het Parool van gemaakt werd heb ik niet gezien, wel een genuanceerd verhaal." Volgens hem moet het 'stukken beter' en zijn er een verordening en een monitor in de maak om dat te bereiken. "Ik had niet de neiging om precies deze ambtenaar te benaderen en te bevragen, maar in de organisatie is het gesprek wel gevoerd."

Toch benadrukte hij het geen 'hel en verdoemenis' is. Ook wilde Groot Wassink van het beeld af dat er een groep Amsterdammers zou zijn die precies zou weten hoe de participatie werkt en dat die tegenover een zwijgende meerderheid staat die dat niet weet of kan. "Er is een onderdeel in die meerderheid die het allemaal wel best vindt, die denkt, laat me met rust." Daar hoort hij zelf bij. "Doordat ik dit werk doe, heb ik nooit zin om te participeren als er iets in mijn buurt gebeurt. (...) Als het een verplichting is, ga ik in participatiestaking."